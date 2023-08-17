Сеть пекарен «Дон Батон» приглашает в свою дружную команду:
- продавца-кассира, доход 55-75 тысяч
- пекаря с опытом работы от 1 года, доход 70-95 тысяч
- кондитера с опытом работы от 1 года, доход 55-80 тысяч.
- оплату отпусков и больничных
- оформление медкнижки за счет компании
- бесплатное питание
- бесплатную спецодежду
- ежегодную индексацию зарплаты
- возможность дополнительных подработок
- скидку на продукцию компании 30%.
Пожалуйста, обращайтесь по телефону с 8 до 20 ежедневно: 8-977-906-79-05.
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