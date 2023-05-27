Ресторанный холдинг MODISH GROUP (кафе Brunch Time, кафе Mill, доставка Prime Food, ресторан Arvo) приглашает сотрудников на работу в новое заведение.
Современные технологии, комфортные условия работы, талантливый и дружный коллектив, возможность карьерного роста и обучения.
Современные технологии, комфортные условия работы, талантливый и дружный коллектив, возможность карьерного роста и обучения.
Требуются
- Повара
доход 50-100 тысяч, 275Р/час
- Бармены
доход 60-100 тысяч, 250Р/час+чаевые
- Официанты
доход 60-100 тысяч, 150Р/час+чаевые
- Кальянные мастера
доход 60-120 тысяч
- Хостес
доход 30-50 тысяч, 200Р/час
- Охранники
доход 3000Р/смена 7 часов.
Подробнее о вакансиях можно узнать у Анастасии по номеру 8-977-338-10-06 (звонки, WatsApp, Telegram).
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