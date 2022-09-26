Требования к кандидатам

Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ

Возраст от 16 лет

Зарплата

56000 рублей (при выработке 168 часов в месяц и ежемесячной премии).

Адрес ресторана:

МО, г. о. Солнечногорск, д. Елино, Елинский квартал №1, стр. 1.

Предприятие расположено прямо на Ленинградском шоссе в сторону области, рядом с автобусной остановкой «Санаторий Артёма» и заправкой «Татнефть».

Часы работы:

ежедневно — с 7:00 до 00:00

технический перерыв — с 3:00 до 4:00





Телефон центра приёма на работу: 8-495-755-66-33.

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