Требования к кандидатам
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
- Возраст от 16 лет
Зарплата
- 56000 рублей (при выработке 168 часов в месяц и ежемесячной премии).
Адрес ресторана:
МО, г. о. Солнечногорск, д. Елино, Елинский квартал №1, стр. 1.
Предприятие расположено прямо на Ленинградском шоссе в сторону области, рядом с автобусной остановкой «Санаторий Артёма» и заправкой «Татнефть».
Часы работы:
- ежедневно — с 7:00 до 00:00
- технический перерыв — с 3:00 до 4:00
Телефон центра приёма на работу: 8-495-755-66-33.
Все о вакансиях, возможностях, обязанностях, условиях и требованиях смотрите на сайте.
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