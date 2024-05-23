В связи с активным ростом компании, занимающейся нанесением принтов на одежду требуются:
Упаковщик-фасовщик:
- заработная плата 45 000 рублей на руки
- расчет каждые 2 недели
- график 2/2, с 8:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв, возможно брать подработки 1-2 раза в неделю)
- обязанности: упаковка товара согласно листу подбора и правилам маркетплейсов, нанесение принтов на одежду при помощи термопресса.
Старший смены:
- заработная плата 65 000 рублей на руки
- расчет каждые 2 недели
- график 2/2, с 8:00 до 20:00
- обязанности: осуществление контроля за сотрудниками, соблюдение сроков отгрузки товаров на склады WB и Озон, контроль качества выпускаемой продукции.
Бухгалтер:
- заработная плата 80 000 рублей на руки
- расчет каждые 2 недели
- график 5/2, с 9.00 до 18.00
- обязанности: учет реализации товаров на маркетплейсах, учет отчетов комиссионеров, работа с первичной документацией, кадровая работа
- требования: базовые навыки по честному знаку, базовые знания по ВЭД, желателен опыт работы с маркетплейсами (Вайлдберис, Озон), релевантный опыт работы от 2-х лет.
Подробнее о вакансиях по телефону/WhatsApp/Telegram: 8-977-313-07-09, Яна.
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