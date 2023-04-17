Группа компаний «Вентмакс» — дистрибьютер и производитель систем вентиляции и кондиционирования, открыла вакансии инженера-проектировщика, монтажника и менеджера проектов. Приглашают амбициозных специалистов в динамично развивающуюся зеленоградскую компанию. Зарплата — конкурентная. Возможно обучение.
Группа компаний «Вентмакс» — передовая компания по созданию идеального микроклимата в помещениях.
Компания является дистрибьютером лучших мировых производителей оборудования: Enervent, Zehnder, Jeven, и др., а также производит своё оборудование под брендом Daimax, чтобы гарантировать высокое качество и надежность решений. Команда профессионалов имеет обширный опыт в проектировании и установке систем вентиляции и кондиционирования, а также в обслуживании и ремонте оборудования.
- Инженер-проектировщик
отопления, водоснабжения, канализации
- Монтажник-бригадир
систем вентиляции и кондиционирования
- Менеджер проектов
Компания ищет амбициозных людей, готовых принимать на себя ответственность и стремящихся к развитию своих навыков и компетенций.
Вас ждут интересные проекты, дружный коллектив и возможность карьерного роста.
Если вы хотите стать частью команды «Вентмакс» и работать в динамичной и перспективной компании:
- звоните 8-495-374-55-07
- пишите в личные сообщения Вконтакте или в Инстаграм*
Адрес: Зеленоград, проезд 4807, дом 1, строение 9, офис 202
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