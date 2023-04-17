Вакансии группы компаний «Вентмакс» — требуются инженеры-проектировщики, монтажники и менеджеры 17.04.2023 Реклама

Группа компаний «Вентмакс» — дистрибьютер и производитель систем вентиляции и кондиционирования, открыла вакансии инженера-проектировщика, монтажника и менеджера проектов. Приглашают амбициозных специалистов в динамично развивающуюся зеленоградскую компанию. Зарплата — конкурентная. Возможно обучение.

О работодателе

Группа компаний «Вентмакс» — передовая компания по созданию идеального микроклимата в помещениях.

Компания является дистрибьютером лучших мировых производителей оборудования: Enervent, Zehnder, Jeven, и др., а также производит своё оборудование под брендом Daimax, чтобы гарантировать высокое качество и надежность решений. Команда профессионалов имеет обширный опыт в проектировании и установке систем вентиляции и кондиционирования, а также в обслуживании и ремонте оборудования.

Требуются

  • Инженер-проектировщик
    отопления, водоснабжения, канализации
  • Монтажник-бригадир
    систем вентиляции и кондиционирования
  • Менеджер проектов

Компания ищет амбициозных людей, готовых принимать на себя ответственность и стремящихся к развитию своих навыков и компетенций.

Вас ждут интересные проекты, дружный коллектив и возможность карьерного роста.

Контакты

Если вы хотите стать частью команды «Вентмакс» и работать в динамичной и перспективной компании:

Адрес: Зеленоград, проезд 4807, дом 1, строение 9, офис 202
Сайт

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
работа, проектирование, монтаж, менеджмент, ВентМакс
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Космические кинопремьеры: «Блуждающая Земля 2» и «Вызов». С 19 апреля в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали идею выделенной полосы на Солнечной аллее Новости
Читатели «Зеленоград.ру» выбрали важные темы из истории города, для использования на «Разговорах о важном» Новости
Запрет парковки, лежачие полицейские, зеркала и прочие меры дорожной безопасности в 17-м микрорайоне. Почему одни разрешили, а другие нет Новости
Вакансии группы компаний «Вентмакс» — требуются инженеры-проектировщики, монтажники и менеджеры Реклама
История Дворца культуры — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
«Компьютерная Академия ТОП Зеленоград» — открыт осенний набор в Малую компьютерную Академию Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
Летний клуб студии «Чудо» — тематические смены, интересные занятия, увлекательные прогулки Реклама
Силовые и функциональные тренировки у чемпиона России Андрея Виноградова — кроссфит, тяжёлая атлетика, гимнастика, помощь в вопросах питания Реклама
Спорткомплекс «Спутник Арена» в 9 микрорайоне фактически заработал. Открыт тренажерный зал, на стадионе уже матерятся футболисты Новости
Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники и монтажники рекламы Реклама
Детские поликлиники во 2-м и 15-м микрорайонах могут закрыть на капитальный ремонт осенью Новости
На Пятницком шоссе модернизируют два перекрёстка — на пересечении с Жилинской улицей и Георгиевским шоссе Новости
Пасхальный мастер-класс по росписи яиц в ТЦ «Столица» — 15 апреля в корпусе 2309 Афиша
Летняя IT-школа от ЦКО МИЭТ. Полезные и нескучные каникулы для ребенка со скидкой Реклама
Промежуточные лидеры «Народной премии Зеленоград.ру 2023». Осталась неделя, чтобы номинировать лучшие компании и людей нашего города Новости
В Савелкинском проезде сделают разворот Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA — 28 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Землю во 2-м микрорайоне снова выставили на торги для многоэтажной застройки. Это вторая попытка: прошлый застройщик передумал Новости
Несколько молодых деревьев срубили во дворе 9-го микрорайона. Дело передали полиции Новости
Достроен второй детский сад в 17-м микрорайоне Новости
Чайки летают вокруг моего дома и громко кричат. Что делать? Ответы
Семейные классы «Букварь» приглашают учеников в 1 и 3 класс. Также открыт набор на вакансии вожатых, учителей и повара Реклама
Вакансии кондитерской LIKE ME — требуются мастера для изготовления тортов на заказ Реклама
Лечебное дыхание по методике Геннадия Наседкина — ознакомительное бесплатное занятие в «Академии здоровья» в Зеленограде Реклама
Левый поворот в первый микрорайон с проспекта Генерала Алексеева на улицу Злобина решили запретить Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру