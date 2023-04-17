О работодателе

Группа компаний «Вентмакс» — передовая компания по созданию идеального микроклимата в помещениях.

Компания является дистрибьютером лучших мировых производителей оборудования: Enervent, Zehnder, Jeven, и др., а также производит своё оборудование под брендом Daimax, чтобы гарантировать высокое качество и надежность решений. Команда профессионалов имеет обширный опыт в проектировании и установке систем вентиляции и кондиционирования, а также в обслуживании и ремонте оборудования.