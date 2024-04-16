Новая точка сети «Копирка» работает на Новокрюковской улице на втором этаже торгового центра «Атлас». Здесь оказывают по-настоящему качественные полиграфические и фотоуслуги широкого спектра — как частным лицам, так и организациям. Салон работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

«Копирка» является самой крупной сетью фото-копировальных центров в России (открыто более двухсот точек) и работает на рынке вот уже двадцать лет. По сути это одновременно копировальный центр, мини-типография и фотосалон. Есть собственное производство, которое позволяет выполнить любой заказ в сжатые сроки, а топовое профессиональное оборудование гарантирует высокое качество печати. Из-за санкций мало кто из частных типографий может позволить себе сохранить прежнее качество печати — особенно те, кто уже перешел на дешёвые китайские аналоги как расходников, так и техники. А «Копирка» может — и печатает только на американской и японской технике, качество которой выше в разы. Расходники тоже отличные, и довольные клиенты комментируют: «Бумага супер-белая и печать без полос!»

В Зеленограде первый филиал сети «Копирка» открылся более года назад в ТЦ «Грин» в 15-м микрорайоне. Новый — второй, на Новокрюковской, 10 — расположен через дорогу от станции Крюково (со стороны нового города), что очень удобно. Здесь стоит топовое оборудование и оказывают множество профильных услуг. В их числе: печать документов, чертежей, визиток, постеров, листовок, печать на холсте и плёнке, широкоформатная печать, ламинирование и сканирование документов, изготовление печатей. Представлен полный набор фотоуслуг: срочные фото на документы, визу, печать и восстановление фото, фотографии на кружках и футболках.

Хотим также обратить внимание студентов — здесь вы можете напечатать, записать на диск и качественно сброшюровать свои дипломные работы.



Также в «Копирке» есть срочные заказы и возможность сделать заказ онлайн. Более детальную информацию можно получить у дизайнеров, которые работают на точке.



«Копирка»: Зеленоград, улица Новокрюковская, 10, второй этаж