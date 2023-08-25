Очень важно, что большая часть товаров в магазине произведена в России, и это товары исключительного качества.

Даже если вы совсем не разбираетесь в аниме-тематике, супер-консультанты «Интрендс» расскажут обо всех популярных героях, новинках и помогут с выбором.



Счастье и улыбка ребенка — самое главное в жизни!



Адрес магазина Intrends: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.