Магазин аниме-товаров Intrends открылся в 17-м микрорайоне на Георгиевском проспекте в доме 33, корпус 1. Этот магазин точно понравится вашим детям.
В магазине большой выбор канцелярии с милыми аниме-героями для школы: рюкзаки, тетради, блокноты, дневники, ручки, пеналы и многое другое. С классным рюкзаком и классным содержимым и в школу интереснее ходить.
Аниме-культура — это не просто мультики и сериалы. По статистике Intrends, 95% ребят, увлекающихся аниме, рисуют. Поэтому в их ассортименте огромное количество скетчбуков, карандашей, ластиков, точилок и других товаров для творческого развития.
А также значки, игрушки, футболки и толстовки, украшения, дакимакуры, азиатские сладости, лапша — словом, в «Интрендс» есть все!
Очень важно, что большая часть товаров в магазине произведена в России, и это товары исключительного качества.
Даже если вы совсем не разбираетесь в аниме-тематике, супер-консультанты «Интрендс» расскажут обо всех популярных героях, новинках и помогут с выбором.
Счастье и улыбка ребенка — самое главное в жизни!
Адрес магазина Intrends: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.