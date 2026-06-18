

Что ждет вас на летних интенсивах:



— Практика с первого дня в небольших группах

— Новые знакомства с классными подростками

— Эксперты-практики покажут изнанку профессий и зарядят на успех

— Официальный сертификат и крутые навыки, которыми можно гордиться



Выбирайте свою суперсилу на лето:



Смена 3 (29 июня — 10 июля)



Графический дизайнер + SMM-менеджер

Покажем, как превратить идеи в красивые макеты (Figma, нейросети, анимация), а любовь к соцсетям — в первый реальный доход (рилс, таргет, контент-стратегии). Уедут со смены с готовыми кейсами!



Смена 4 (13-24 июля)



3D-модельер ювелирного изделия + предприниматель

Научим оживлять эскизы в 3D-файлы для ювелирных украшений (с выездом на производство!) и превращать смелые идеи в успешные бизнес-проекты. Ваш ребенок уедет с уверенностью: «Я могу создать своё дело!»



Смена 5 (27 июля — 7 августа)



Юный ресторатор и повар



Для тех, кто любит создавать атмосферу и вкус. Проектируем концепции заведений, считаем рентабельность, создаем авторские блюда и устраиваем настоящие дегустации.



Стоимость смены: 30 000 ? (это вложение в профессию, которая останется с ним навсегда).

Мест в наших уютных мини-группах строго ограничено!

Забронируйте место, пока есть окошки: 8-903-001-53-77



https://detizel.ru/prof



