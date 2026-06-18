Что ждет вас на летних интенсивах:
— Практика с первого дня в небольших группах
— Новые знакомства с классными подростками
— Эксперты-практики покажут изнанку профессий и зарядят на успех
— Официальный сертификат и крутые навыки, которыми можно гордиться
Выбирайте свою суперсилу на лето:
Смена 3 (29 июня — 10 июля)
Графический дизайнер + SMM-менеджер
Покажем, как превратить идеи в красивые макеты (Figma, нейросети, анимация), а любовь к соцсетям — в первый реальный доход (рилс, таргет, контент-стратегии). Уедут со смены с готовыми кейсами!
Смена 4 (13-24 июля)
3D-модельер ювелирного изделия + предприниматель
Научим оживлять эскизы в 3D-файлы для ювелирных украшений (с выездом на производство!) и превращать смелые идеи в успешные бизнес-проекты. Ваш ребенок уедет с уверенностью: «Я могу создать своё дело!»
Смена 5 (27 июля — 7 августа)
Юный ресторатор и повар
Для тех, кто любит создавать атмосферу и вкус. Проектируем концепции заведений, считаем рентабельность, создаем авторские блюда и устраиваем настоящие дегустации.
Стоимость смены: 30 000 ? (это вложение в профессию, которая останется с ним навсегда).
Мест в наших уютных мини-группах строго ограничено!
Забронируйте место, пока есть окошки: 8-903-001-53-77
https://detizel.ru/prof