Этой осенью действуют скидки:
- пробный гидромассаж — 2000 рублей за 40 минут
- пробный LPG-массаж — 1000 рублей за 40 минут
- знакомство с мастером — 750 рублей за 30 минут
- каждую среду и воскресенье скидка 20% на все услуги студии
Обратите внимание, что цены и условия акций могут меняться, поэтому актуальную информацию лучше уточнять на официальном сайте студии или по телефону.
Студия эстетики «L•O•V» работает по предварительной записи.
Можно записаться:
- онлайн
- через администратора по телефону 8-977-597-07-08
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Адрес: площадь Юности, 2, строение 1, подъезд 4, этаж 2
*Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом
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