Этой осенью действуют скидки:

пробный гидромассаж — 2000 рублей за 40 минут

пробный LPG-массаж — 1000 рублей за 40 минут

знакомство с мастером — 750 рублей за 30 минут

каждую среду и воскресенье скидка 20% на все услуги студии

Обратите внимание, что цены и условия акций могут меняться, поэтому актуальную информацию лучше уточнять на официальном сайте студии или по телефону.