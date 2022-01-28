В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется ассистент стоматолога 28.01.2022 Вакансии

Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь применяется уникальный междисциплинарный подход, суть которого заключается в следующем: с проблемой пациента работает команда врачей, также привлекаются врачи узкой специализации. В результате каждый клиент получает полную гарантию качественного лечения зубов и протезирования. Клиника работает в корпусе 1557. В настоящее время «Центр функциональной стоматологии» приглашает на работу администратора и ассистента стоматолога.

Ассистент стоматолога

Обязанности:

  • Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами
  • Наличие медицинской книжки
  • Опыт работы с врачом-ортопедом, терапевтом, хирургом-имплантологом, ортодонтом, детским врачом — стоматологом
  • Как плюс, опыт с врачами смежных направлений
  • Знание программы «Dental4Windows» будет преимуществом
  • Ответственность, аккуратность
  • Любовь к работе обязательна

    Условия:
  • График работы: сменный, не менее 3-4 смен в неделю, с 9.00 до 21.00
  • Заработная плата от 30000 до 50000 рублей
  • Повышение квалификации за счет компании
  • Возможность дополнительного заработка
  • Предоставление форменной/спец. одежды
  • Работа с передовым стоматологическим оборудованием и отличной командой профессионалов

Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в «Центре функциональной стоматологии».

Телефон: 8-495-767-6746

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Метки:
работа, микрорайон 15, стоматология, Центр функциональной стоматологии
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