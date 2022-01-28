Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь применяется уникальный междисциплинарный подход, суть которого заключается в следующем: с проблемой пациента работает команда врачей, также привлекаются врачи узкой специализации. В результате каждый клиент получает полную гарантию качественного лечения зубов и протезирования. Клиника работает в корпусе 1557. В настоящее время «Центр функциональной стоматологии» приглашает на работу администратора и ассистента стоматолога.
Обязанности:
- Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами
- Наличие медицинской книжки
- Опыт работы с врачом-ортопедом, терапевтом, хирургом-имплантологом, ортодонтом, детским врачом — стоматологом
- Как плюс, опыт с врачами смежных направлений
- Знание программы «Dental4Windows» будет преимуществом
- Ответственность, аккуратность
- Любовь к работе обязательна
Условия:
- График работы: сменный, не менее 3-4 смен в неделю, с 9.00 до 21.00
- Заработная плата от 30000 до 50000 рублей
- Повышение квалификации за счет компании
- Возможность дополнительного заработка
- Предоставление форменной/спец. одежды
- Работа с передовым стоматологическим оборудованием и отличной командой профессионалов
Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в «Центре функциональной стоматологии».
Телефон: 8-495-767-6746