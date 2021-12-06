В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор 06.12.2021 Вакансии

Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь применяется уникальный междисциплинарный подход, суть которого заключается в следующем: с проблемой пациента работает команда врачей, также привлекаются врачи узкой специализации. В результате каждый клиент получает полную гарантию качественного лечения зубов и протезирования. Клиника работает в корпусе 1557. В настоящее время «Центр функциональной стоматологии» приглашает на работу администратора и ассистента стоматолога.

Администратор

Требования:

  • легкообучаемость,
  • грамотная устная и письменная речь,
  • аккуратность, ответственность,
  • позитивность, ориентированность на клиентов, бесконфликтность
  • уверенный пользователь ПК.

    Обязанности:
  • Встреча пациентов (приветствие, чай/кофе).
  • Оформление первичной медицинской документации.
  • Прием входящих звонков.
  • Информирование пациентов об услугах, предоставляемых клиникой.
  • Координация записи пациентов на прием.
  • Ежедневный обзвон, приглашение пациентов для продолжения лечения.
  • Взаимодействие с медицинским персоналом.
  • Работа с ПК, сканирование.
  • Работа в специализированной стоматологической программе «Dental4Windows»

Условия:

  • Работа в дружном коллективе
  • Комфортные условия работы
  • Работа в Зеленограде
  • Полный рабочий день
  • На территории работодателя
  • Заработная плата от 30000 до 50000 рублей

Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в «Центре функциональной стоматологии».

Телефон: 8-495-767-6746

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Метки:
работа, микрорайон 15, стоматология, Центр функциональной стоматологии
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