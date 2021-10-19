Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь применяется уникальный междисциплинарный подход, суть которого заключается в следующем: с проблемой пациента работает команда врачей, также привлекаются врачи узкой специализации. В результате каждый клиент получает полную гарантию качественного лечения зубов и протезирования. Клиника работает в корпусе 1557. В настоящее время «Центр функциональной стоматологии» приглашает на работу администратора и ассистента стоматолога.
Требования:
- легкообучаемость,
- грамотная устная и письменная речь,
- аккуратность, ответственность,
- позитивность, ориентированность на клиентов, бесконфликтность
- уверенный пользователь ПК.
Обязанности:
- Встреча пациентов (приветствие, чай/кофе).
- Оформление первичной медицинской документации.
- Прием входящих звонков.
- Информирование пациентов об услугах, предоставляемых клиникой.
- Координация записи пациентов на прием.
- Ежедневный обзвон, приглашение пациентов для продолжения лечения.
- Взаимодействие с медицинским персоналом.
- Работа с ПК, сканирование.
- Работа в специализированной стоматологической программе «Dental4Windows»
Условия:
- Работа в дружном коллективе
- Комфортные условия работы
- Работа в Зеленограде
- Полный рабочий день
- На территории работодателя
- Заработная плата от 30000 до 50000 рублей
Обязанности:
- Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами
- Наличие медицинской книжки
- Опыт работы с врачом-ортопедом, терапевтом, хирургом-имплантологом, ортодонтом, детским врачом — стоматологом
- Как плюс, опыт с врачами смежных направлений
- Знание программы «Dental4Windows» будет преимуществом
- Ответственность, аккуратность
- Любовь к работе обязательна
Условия:
- График работы: сменный, не менее 3-4 смен в неделю, с 9.00 до 21.00
- Заработная плата от 30000 до 50000 рублей
- Повышение квалификации за счет компании
- Возможность дополнительного заработка
- Предоставление форменной/спец. одежды
- Работа с передовым стоматологическим оборудованием и отличной командой профессионалов
Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в «Центре функциональной стоматологии».
Телефон: 8-495-767-6746