В школе плавания «Быстрый Дельфин» открыт новый набор на сезон 2023/2024. Приглашаются дети с трех лет и старше в группы обучения плаванию или тренировочные группы для уже умеющих плавать.
Преимущество этих занятий в том, что ваш ребенок будет заниматься в маленькой группе:
- в «Малино» — 5 человек
- в «Орбите» — 8 человек
- в «Спутник Арене» — 8 человек.
У каждой группы своя дорожка и свой тренер.
Миссия школы «Быстрый дельфин»
Основатель зеленоградской школы «Быстрый дельфин» — рекордсмен мира Евгений Сауров.
«Мы учим плавать качественно, не форсируем подготовку, учим любить плавание и спорт» — так звучит миссия школы «Быстрый дельфин». На основании этой миссии программа школы работает уже 10 лет и дает стабильные результаты.
Записывайтесь по телефону/WhatsApp: 8-910-462-59-25
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