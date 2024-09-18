Исполнить детскую мечту — это просто. Школа «Большой балет» объявляет о наборе на новый сезон. Балет, растяжка, современная хореография, сценическая практика и боди-балет для ваших детей.
С ребенком будут заниматься лучшие педагоги — артисты балета, выпускники МГАХ и ГИТИС, опытные хореографы, которые знают и любят свое дело. Через школу на сцену попали сотни детей, в концепцию организации входит не только развитие навыков на высоком уровне, но и духовное развитие.
Уже в конце октября ученики школы выступят на первых конкурсах и выйдут на большую сцену, а ваш ребенок может быть в их числе! К участию допускаются все желающие от 5 до 15 лет.
Несколько преимуществ занятий танцами в детском возрасте:
- укрепление мышц всего тела
- повышение выносливости и концентрации
- уверенность в себе и подача
- развитие чувства прекрасного, воспитание через искусство
- правильная осанка и грация
- стрессоустойчивость и самодисциплина.
А еще школа дарит скидки для многодетных мам и детей до 5 лет!
Набор в группы открыт, количество мест ограничено, записывайтесь.
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Контакты: 8-977-310-57-61