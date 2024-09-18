С ребенком будут заниматься лучшие педагоги — артисты балета, выпускники МГАХ и ГИТИС, опытные хореографы, которые знают и любят свое дело. Через школу на сцену попали сотни детей, в концепцию организации входит не только развитие навыков на высоком уровне, но и духовное развитие.



Уже в конце октября ученики школы выступят на первых конкурсах и выйдут на большую сцену, а ваш ребенок может быть в их числе! К участию допускаются все желающие от 5 до 15 лет.