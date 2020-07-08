В сеть стоматологических клиник ООО «Никор-Н» требуются врачи стоматолог-терапевт, стоматолог-имплантолог и требуется ассистенты врача-стоматолога (медицинские сёстры).
Требования к стоматологу-имплантологу:
- Хирургическая помощь в полном объёме;
- Удаление зубов с предимплантационной подготовкой;
- Работа с компьютерной томографией;
- Имплантация любой сложности;
- Владение техниками костно-пластических операций.
- Опыт работы хирургом-имплантологом не менее 5 лет.
- Высшее образование (стоматология), интернатура или ординатура по хирургической стоматологии.
Зарплата по результатам собеседования
Требования к стоматологу-терапевту:
- Ведение полноценного терапевтического приема;
- Современные знания в эндодонтии;
- Работа с коффердамом;
- Проведение комплексных консультаций, диагностики и составление плана лечения;
- Работа в команде со смежными специалистами;
- Работа с компьютерной томографией.
- Опыт работы по специальности в коммерческих клиниках не менее 3-х лет.
- Высшее образование, интернатура или ординатура.
Зарплата по результатам собеседования
Требования к ассистенту врача-стоматолога (медицинской сёстры):
- среднее медицинское(сестринское) образование
- аккуратность, исполнительность, коммуникабельность, знание компьютера.
- опыт работы приветствуется, можно без опыта работы(обучение на месте)
Обязанности: Подготовка кабинета к приему пациента, помощь врачу во время приема, контроль наличия медикаментов и срока годности, ведение соответствующей документации, проведение генеральных уборок.
Условия:
- График работы сменный.
- Занятость полная.
- Заработная плата от 36000 рублей
По всем вопросам с трудоустройством, условиями, требованиями обращаться к главному врачу стоматологических клиник «Никор» Елене Николаевне Гавриловой.
Телефон:+7(906)073-88-96
Сеть стоматологических клиник «Никор-Н» — https://nikor-n.ru/
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