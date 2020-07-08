Требования к ассистенту врача-стоматолога (медицинской сёстры):

среднее медицинское(сестринское) образование

аккуратность, исполнительность, коммуникабельность, знание компьютера.

опыт работы приветствуется, можно без опыта работы(обучение на месте)

Обязанности: Подготовка кабинета к приему пациента, помощь врачу во время приема, контроль наличия медикаментов и срока годности, ведение соответствующей документации, проведение генеральных уборок.

Условия:

График работы сменный.

Занятость полная.

Заработная плата от 36000 рублей

По всем вопросам с трудоустройством, условиями, требованиями обращаться к главному врачу стоматологических клиник «Никор» Елене Николаевне Гавриловой.

Телефон:+7(906)073-88-96

Сеть стоматологических клиник «Никор-Н» — https://nikor-n.ru/