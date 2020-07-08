В сети стоматологических клиник «Никор-Н» открыты вакансии: стоматолог-терапевт, стоматолог-имплантолог и ассистент врача-стоматолога 08.07.2020 Стоматология «Никор»

В сеть стоматологических клиник ООО «Никор-Н» требуются врачи стоматолог-терапевт, стоматолог-имплантолог и требуется ассистенты врача-стоматолога (медицинские сёстры).

Требования к стоматологу-имплантологу:

  • Хирургическая помощь в полном объёме;
  • Удаление зубов с предимплантационной подготовкой;
  • Работа с компьютерной томографией;
  • Имплантация любой сложности;
  • Владение техниками костно-пластических операций.
  • Опыт работы хирургом-имплантологом не менее 5 лет.
  • Высшее образование (стоматология), интернатура или ординатура по хирургической стоматологии.

Зарплата по результатам собеседования

Требования к стоматологу-терапевту:

  • Ведение полноценного терапевтического приема;
  • Современные знания в эндодонтии;
  • Работа с коффердамом;
  • Проведение комплексных консультаций, диагностики и составление плана лечения;
  • Работа в команде со смежными специалистами;
  • Работа с компьютерной томографией.
  • Опыт работы по специальности в коммерческих клиниках не менее 3-х лет.
  • Высшее образование, интернатура или ординатура.

Зарплата по результатам собеседования

Требования к ассистенту врача-стоматолога (медицинской сёстры):

  • среднее медицинское(сестринское) образование
  • аккуратность, исполнительность, коммуникабельность, знание компьютера.
  • опыт работы приветствуется, можно без опыта работы(обучение на месте)

Обязанности: Подготовка кабинета к приему пациента, помощь врачу во время приема, контроль наличия медикаментов и срока годности, ведение соответствующей документации, проведение генеральных уборок.

Условия:

  • График работы сменный.
  • Занятость полная.
  • Заработная плата от 36000 рублей

По всем вопросам с трудоустройством, условиями, требованиями обращаться к главному врачу стоматологических клиник «Никор» Елене Николаевне Гавриловой.

Телефон:+7(906)073-88-96

Сеть стоматологических клиник «Никор-Н» — https://nikor-n.ru/

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