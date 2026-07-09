В России растет спрос на смартфоны со встроенным ИИ 09.07.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2VtzqxkmFJa

Несмотря на то, что на сегодняшний день доля россиян, использующих смартфоны со встроенным искусственным интеллектом, составляет только 2,8%, количество моделей таких устройств за последний год увеличилось почти в 2,5 раза. Выбирая новый гаджет, пользователи все чаще обращают внимание на практичные ИИ?инструменты для повседневных задач. Такие результаты показало исследование, проведенное специалистами МегаФона.

Ассортимент смартфонов со встроенным ИИ за последний год вырос в сети оператора более чем вдвое. Если в прошлом году доля таких моделей составляла 6,5%, то сегодня на них приходится уже 16% ассортимента. В результате продажи таких гаджетов за год увеличились на 27%.

На расширение выбора влияет пользовательский интерес — все больше россиян осознанно выбирают устройства с ИИ-функционалом.

Это обусловлено, прежде всего, использованием возможностей искусственного интеллекта в решении повседневных задач. При фотосъемке ИИ помогает корректировать освещение, распознавать сцены и настраивать цветопередачу, повышать резкость и убирать посторонние шумы. Кроме того, все больше смартфонов используют ИИ как автопереводчика, для расшифровки звонков, а также для работы с текстом — причем без необходимости устанавливать дополнительные приложения. Эксперты МегаФона отмечают, что встроенный искусственный интеллект уже не маркетинговый бонус, а востребованный инструмент, упрощающий рутинные задачи. Так, растущий спрос на ИИ-обработку фото совпадает с падением популярности сервисов-фоторедакторов. Пользователи все чаще улучшают снимки прямо в смартфоне.

Портрет пользователя гаджетов со встроенным ИИ показывает, что интерес к нему со стороны разных возрастных и гендерных групп достаточно сбалансированный. Среди пользователей таких смартфонов 58% мужчин и 42% женщин. Чаще всего это люди в возрасте 37-47 лет, их доля в совокупной аудитории составляет 40%. Далее следуют пользователи от 25 до 36 лет (22%) и от 48 до 58 лет (21%). А на поколения 14-24 лет и 65+ лет приходится по 5%.

Наиболее широко ИИ?возможности представлены во флагманских моделях — производители концентрируют в них передовые алгоритмы и максимальную вычислительную мощность. Впрочем, аналитики МегаФона прогнозируют, что в течение ближайших 2-3 лет ИИ?функционал будет массово внедряться и в устройства среднего ценового сегмента. Этому способствуют снижение себестоимости технологий, рост спроса на цифровых помощников для рутинных задач, а также растущая конкуренция в этом сегменте. С большой вероятностью ИИ-инструменты станут стандартом для подавляющего большинства смартфонов, облегчая пользование устройством и расширяя возможности его персонализации.

«ИИ уверенно становится повседневным рабочим инструментом, а не просто технологической фишкой. Как оператор мы активно участвуем в его развитии: будем помогать вендорам адаптировать телефоны для российского рынка, — отметил операционный директор МегаФона Олег Телюков. — В нашей лаборатории мы тестируем такие гаджеты, чтобы гарантировать стабильную работу в мобильных сетях нашей страны и максимальную пользу для абонентов».
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