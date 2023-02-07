К вашим услугам:
- квалифицированные инженеры
- диагностика неисправностей — бесплатно, в случае проведения дальнейшего ремонта
- большой набор запчастей для ускорения ремонта
- заправка лазерных картриджей
- плановое обслуживание (регулярные профилактические работы) всей оргтехники заказчика
- полное обследование состояния парка техники
- заключение сервисного договора по результатам обследования
- оригинальные и совместимые картриджи различных производителей в наличии и под заказ
- монохромные(ч/б) и цветные МФУ и копировальные аппараты, лазерные и струйные принтеры, факсы, инженерные системы и плоттеры, ноутбуки, компьютеры под заказ.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Департамент здравоохранения рассказал о плюсах перевода врачей-ревматологов из Зеленограда в Москву. Получилось неубедительно Истории
Крюковский рынок начали сносить. Но демонтаж идет постепенно — пока почти все палатки работают Новости
Ребенок, потерявший сознание из-за драки в школе, вернулся к учёбе. Но в происшествии ещё надо разбираться Новости
Управа извинилась перед жительницей за перелом руки её ребенка на гололёде. Спустя месяц на дорожке снова лёд — за день там упали более десяти человек Новости
В результате драки на крыльце школы ученик потерял сознание. Родители не понимают, что делал охранник Новости
Последние бесплатные мастер-классы по направлению «Киноактер» — 5 февраля в киношколе Action! Реклама
Лирическая комедия «Северное сияние» и спектакль «Наследник» — две театральные премьеры со звёздным актёрским составом на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
В Зеленограде открываются сразу две творческие школы — киношкола Action! для будущих актеров, сценаристов и режиссеров и школа комедии и импровизации Punch Истории
Более восьмисот тысяч рублей потерял зеленоградец, которого убедили установить фальшивое банковское приложение — это относительно новый вид мошенничества Новости
«Приятное удивление» вызвал ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне у медицинского начальства. Но сроки открытия по-прежнему в тумане Новости
«Газпромнефть — Битумные материалы» и Губкинский университет расширят программу популяризации инженерных специальностей Реклама
У зеленоградского «Микрона» не хватило чипов на биометрические загранпаспорта. Прием заявлений на их выдачу приостановлен Новости
Наборы наклеек с известными местами Зеленограда, нарисованные местными художниками, появились в «Озоне» Вся прибыль от продажи идёт на работу нашей редакции Новости
Что делать с «историческими» названиями автобусных остановок — переименовывать или оставлять? Вот например, «Кафе Лесное» Истории