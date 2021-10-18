В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета 18.10.2021 вакансии

«Норма-XXI» является одним из старейших в городе многопрофильным медицинским центром. В данный здесь открыты вакансии администратора и медицинской сестры процедурного кабинета. Медицинский центр работает в 4 микрорайоне в корпусе 403А на втором этаже.

Администратор медицинского центра

Условия:

  • Заработная плата — 40 000 рублей
  • График работы — сменный
  • Льготное обслуживание сотрудников и их родственников, график сменный, работа в современном медицинском центре, дружный коллектив

Требования:

  • опытный пользователь ПК,
  • образование не ниже среднего, преимуществом обладают кандидаты с медицинским образованием,
  • опыт работы в медицинских центрах приветствуется,
  • грамотная русская речь, четкая дикция,
  • доброжелательность, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость

Обязанности:

  • Оформление пациентов на прием,
  • информирование пациентов о ценах и услугах клиники,
  • ведение отчетности,
  • выдача результатов обследования пациентам

Медицинская сестра процедурного кабинета

Условия:

  • Заработная плата — 40 000 рублей
  • График работы — сменный
  • Благоприятные условия работы, дружный коллектив

Требования:

  • Наличие действующего сертификата Сестринское дело,
  • грамотная русская речь,
  • умение работать с венами любой сложности

Обязанности:

  • Забор крови, постановка капельниц и инъекций,
  • оформление лабораторных исследований,
  • соблюдение СЭР,
  • ведение документации.

Справки о вакансиях по телефону: 8-910-423-45-76
Сайт: norma21.ru

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Метки:
работа, Норма XXI
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