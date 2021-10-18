«Норма-XXI» является одним из старейших в городе многопрофильным медицинским центром. В данный здесь открыты вакансии администратора и медицинской сестры процедурного кабинета. Медицинский центр работает в 4 микрорайоне в корпусе 403А на втором этаже.
Администратор медицинского центра
Условия:
- Заработная плата — 40 000 рублей
- График работы — сменный
- Льготное обслуживание сотрудников и их родственников, график сменный, работа в современном медицинском центре, дружный коллектив
Требования:
- опытный пользователь ПК,
- образование не ниже среднего, преимуществом обладают кандидаты с медицинским образованием,
- опыт работы в медицинских центрах приветствуется,
- грамотная русская речь, четкая дикция,
- доброжелательность, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость
Обязанности:
- Оформление пациентов на прием,
- информирование пациентов о ценах и услугах клиники,
- ведение отчетности,
- выдача результатов обследования пациентам
Медицинская сестра процедурного кабинета
Условия:
- Заработная плата — 40 000 рублей
- График работы — сменный
- Благоприятные условия работы, дружный коллектив
Требования:
- Наличие действующего сертификата Сестринское дело,
- грамотная русская речь,
- умение работать с венами любой сложности
Обязанности:
- Забор крови, постановка капельниц и инъекций,
- оформление лабораторных исследований,
- соблюдение СЭР,
- ведение документации.
Справки о вакансиях по телефону: 8-910-423-45-76
Сайт: norma21.ru
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В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
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