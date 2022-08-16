Чего Центр Функциональной Стоматологии ожидает от вас?

Личные качества супер-администратора:

Гибкое общение: работа с разными и очень разными людьми — с пациентами, врачами, руководителями, ассистентами; важно правильно реагировать на возражения и сгладить недовольства, мягко подать информацию и деликатно довести нестандартную ситуацию до разрешения. Ответственность: работа с документацией — информированные согласия, договор, рекомендации, знание законов, регламентов, стандартов клиники. Аналитический склад ума: ведение отчетов, статистических таблиц, сведение данных в общий ежемесячный отчет. Доброжелательность и любовь к людям: супер-администратор — лицо клиники и показатель высокого уровня сервиса. Работоспособность: в ЦФС работать непросто — если вы ожидаете от работы формата «просто стоять в сторонке», тогда вам вряд ли смогут предложить что-то подобное, это слишком просто для супер-администратора. Клинике нужны те, кто готов вкладываться в свою работу, и это по-честному. Стрессоустойчивость: все люди разные и иногда испытывают далеко не позитивные эмоции, важно помнить, что клиент имеет на это право, а у вас есть супер-способность — находить общий язык со всеми. Прекрасно, если вам нравится работать в сфере медицины и вы увлечены этой темой — поверьте, вам будет чему научиться в Центре Функциональной Стоматологии.

На умении работать на компьютере и с документами работодатель не сделал акцент, но — да, это важно. У администратора параллельно включены несколько программ для работы — и в них нужно будет разбираться.