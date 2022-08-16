Одна из самых клиентоориентированных и прогрессивных стоматологических клиник в Зеленограде (98% клиентов обращаются к ним по рекомендации) ведет поиски самого важного человека при общении с пациентом — администратора.
Клиника Центр Функциональной Стоматологии расширяется и ищет в команду не просто штатную единицу, а по-настоящему сервисного сотрудника, который понимает степень своего влияния на впечатление клиента о компании.
- Опыт работы в прогрессивной клинике — вы будете взаимодействовать и с пациентами, и с врачами, и с руководителями — это даст вам возможность узнать и изучить тонкости стоматологического мастерства. Задачи будут разнообразные и многофункциональные — вы точно «прокачаетесь»!
- Обучение и развитие — в компании систематически проходят мероприятия, направленные на повышение квалификации и кругозора сотрудников — клиника ищет людей, которые увлечены саморазвитием и ценят интеллект. ЦФС даёт возможность обучаться и развиваться. Конечно же, вас обучат на стажировке.
- Стабильность и надежность — Центр Функциональной Стоматологии предоставляет официальное трудоустройство, соцпакет и специальные корпоративные условия для лечения в клинике вам и вашей семье.
- Работу в молодой команде — 90% сотрудников клиники 20-35 лет, вам будет с ними интересно.
- Удобный график 2/2 с 8.30 до 21.00 — вы сможете уделять время и работе, и семье.
- Корпоративы! Неотъемлемая часть культуры ЦФС — совместное времяпрепровождение. В клинике проводятся клиентские дни, маркетинговые мероприятия, работники вместе отмечают праздники и достижения — это сближает и дарит позитивные эмоции!
- Забота о сотрудниках — комфортные рабочие места, современная техника, стильная форма.
Личные качества супер-администратора:
- Гибкое общение: работа с разными и очень разными людьми — с пациентами, врачами, руководителями, ассистентами; важно правильно реагировать на возражения и сгладить недовольства, мягко подать информацию и деликатно довести нестандартную ситуацию до разрешения.
- Ответственность: работа с документацией — информированные согласия, договор, рекомендации, знание законов, регламентов, стандартов клиники.
- Аналитический склад ума: ведение отчетов, статистических таблиц, сведение данных в общий ежемесячный отчет.
- Доброжелательность и любовь к людям: супер-администратор — лицо клиники и показатель высокого уровня сервиса.
- Работоспособность: в ЦФС работать непросто — если вы ожидаете от работы формата «просто стоять в сторонке», тогда вам вряд ли смогут предложить что-то подобное, это слишком просто для супер-администратора. Клинике нужны те, кто готов вкладываться в свою работу, и это по-честному.
- Стрессоустойчивость: все люди разные и иногда испытывают далеко не позитивные эмоции, важно помнить, что клиент имеет на это право, а у вас есть супер-способность — находить общий язык со всеми.
- Прекрасно, если вам нравится работать в сфере медицины и вы увлечены этой темой — поверьте, вам будет чему научиться в Центре Функциональной Стоматологии.
На умении работать на компьютере и с документами работодатель не сделал акцент, но — да, это важно. У администратора параллельно включены несколько программ для работы — и в них нужно будет разбираться.
- Встречать пациентов, создавать первое позитивное впечатление, проводить экскурсии и знакомить пациентов с клиникой, сопровождать до кабинета.
- Качественно консультировать пациентов по услугам клиники.
- Проводить телефонные переговоры — записывать пациентов на приемы, отвечать на вопросы о врачах, технологиях, процедурах, стоимости, принять решение о записи пациента к специалисту, успокоить тревожных пациентов, передать информацию доктору и перезвонить при необходимости, напомнить о приеме, узнать о самочувствии.
- Работать с деньгами, онлайн-кассой, инкассацией, программой Dental4Windows, взаимодействовать с бухгалтерией.
- Оформлять и подготавливать медицинскую документацию.
- Вести базы данных пациентов.
- Формировать эффективное расписание приемов и обеспечивать работу клиники.
- Поддерживать уютную атмосферу в холле, проявить заботу и внимание о тех, кто ожидает, и обеспечить ненавязчивый комфортный сервис.
- Участвовать в жизни коллектива, мероприятиях для пациентов, проектах клиники, конференциях, тренингах по профессиональному и личностному росту, творческих корпоративах.
Оплата:
- При графике 2/2 с 8.30 до 21.00 администраторы получают до 50 000 руб.
- Есть рост дохода в зависимости от квалификации, уровня работы и объема задач — у вас есть возможность влиять на свою зарплату (в том числе оплачиваются переработки).
Центр Функциональной Стоматологии ждёт ваших откликов и заполненных резюме с фотографией!
В случае положительного решения вам позвонят и пригласят для дальнейшего общения.
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