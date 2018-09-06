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Библиотеки рекомендуют: в какой кружок отдать ребёнка в Зеленограде 06.09.2018 Библиотеки Зеленограда Реклама

Библиотеки Зеленограда собрали команду из «самых любимых и лучших специалистов в городе» по направлениям:

  • Робототехника, ракетомоделирование, 3-D технологии
  • Английский язык, школа дошколят, театр-студия для детей и подростков
  • ИЗО, рисование на световых столах, искусство мраморной живописи ЭБРУ
  • Гончарная мастерская и мозаика, швейная мастерская игрушки
  • Детская научная физико-химическая лаборатория
  • Ментальная арифметика, скорочтение, школа программирования

Занятия проводятся в библиотеках в корпусах 1462, 1106, 401. Приглашаем дружить и развиваться вместе!

Библиотеки уже не те… Не веришь? Проверь!

Внимание! Единая ссылка с перечнем всех кружков и курсов, их расписанием, стоимость и онлайн-записью

Задать вопросы и записаться можно и по телефонам: 8(963)632-40-88, 8(985)255-25-59, 8(916)055-18-21

Высылаем расписание и консультируем в WhatsApp 8(985)255-25-59, в директ Instagram, в ВКонтакте

Театральная студия «Арлекин» для детей и подростков (5 — 13 лет)

Руководитель студии — Даниловская Зоя Александровна, выпускница театрального училища (ВУЗ) им. М.С.Щепкина, актриса «Ведогонь-театра», преподаватель сценической речи в ансамбле «Непоседы».

В программу курса актерского мастерства для детей с 5 до 13 лет входит постановка правильной речи, работа над артикуляцией и голосом, избавление от мышечных и психологических зажимов, публичные выступления, индивидуальная проработка характера, решаются проблемы стеснительности и замкнутости, пластика, актерская практика. Уроки включают в себя тренинги, которые помогают развить внимание, фантазию и память, учат взаимодействовать с партнерами, концентрации внимания, общению, логике действия.

Информация и онлайн-запись

Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462)

Дни занятий: вторник, пятница

Возраст: 5-8 лет 17:30—18:30, 9-13 лет 18:30-19:30

Стоимость: 3600 рублей в месяц за 8 занятий

Программа комплексного развития «Школа дошколят» (6 — 7 лет)

Бережное развитие интеллекта, социализация в классе сверстников, формирование положительного отношения к школе и обучению. Работа направлена на развитие памяти, внимания, усидчивости, формирование математических представлений, развитие графомоторного навыка, формирование навыка выполнять задание по образцу и по инструкции, составлять пересказ по тексту и картинке, осваивать правила поведения в классе.

Информация и онлайн-запись

Расписание:

Центральная детская библиотека (корпус 401) среда 16:30—17:30, воскресенье 10:30-11:30

Библиотека театра и кино (корпус 1462) среда 18:00—19:00, воскресенье 12:00-13:00

Стоимость: 3600 рублей в месяц за 8 занятий

Мастерская Елены Карабановой (3 — 12 лет): студия рисования песком на световых столах «Песочные сказки»

Творческий курс, позволяющий детям научиться рисовать песком и освоить азы песочной анимации.

Информация и онлайн-запись

Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462 )набор в группы 3-6 лет и 7-12 лет

Стоимость: 3600 рублей за 8 занятий, разовое занятие — 500 рублей.

Искусство создания мраморной живописи «Эбру» 5+

Знакомство с разными техниками и способами переноса рисунка с воды:

  • традиционное искусство живописи по воде;
  • суминагаши, искусство создания мраморной живописи на бумаге;
  • техника современной живописи по воде Ренг-и Су;
  • интерьерная Эбру-картина;
  • декор тканей в технике Эбру.

Информация и онлайн-запись

Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462) от 5 лет

Стоимость: цикл из 4 мастер-классов — 2400 рублей

Ремесленная мастерская 3+

Основы керамики, скульптуры, работы на гончарном круге, основы мозаики, занятия-эксперименты по освоению новых и современных техник декорирования, работа с деревянными заготовками, витражи, различные способы декорирования ткани.

Библиотека театра и кино (корпус 1462) четверг — суббота 10:30. Идет набор в вечерние группы.

Стоимость: 3600 рублей за 8 занятий курса, разовое занятие — 500 рублей.

Информация и онлайн-запись

Мастерская игрушки «Домовёнок» (5 — 12 лет)

Игрушки из фетра, чехлы, пеналы, косметички, украшения на ёлку, пальчиковый театр, пэчворк — изготовление кухонного текстиля в технике лоскутного шитья, сувенирные и игровые куклы, украшения из бисера и мелкой фурнитуры.

Информация и онлайн-запись

Расписание:

Центральная детская библиотека (корпус 401), вторник 17:30 — 19:00

Библиотека театра и кино (корпус 1462), четверг 17:30 — 19:00

Стоимость: 400 рублей, 4 занятия в месяц — 1500 руб.

Арт-студия «Маленький художник» (3-8 лет)

Персональная выставка шедевров юного художника — мечта? В конце творческого сезона — набор открыток с картинами маленького художника в подарок! Дети научатся работать в разных графических и живописных техниках, узнают о специфике натюрморта, пейзажа, портрета.

Информация и онлайн-запись

Расписание:

Центральная детская библиотека (корпус 401) среда, пятница 10:30—11:00 (3-4 года), 15:30—16:30 (7-8 лет), 17:00—18:00 (5-6 лет)

Библиотека театра и кино (корпус 1462) четверг, суббота 10:30—11:00 (3-4 года), 15:30—16:30 (7-8 лет), 17:00—18:00 (5-6 лет)

Стоимость: 3200 рублей в месяц за 8 занятий

Английский язык «LINGUA JAM»: Группа My mommy & me (Моя мама и я)

Возраст: Мама + ребенок 1,5-3 года

  • песни, танцы, потешки, пальчиковые игры, считалочки;
  • игры, которые стимулируют крупную, мелкую моторику, а также способствуют сенсорному развитию ребенка;
  • «эмоциональный массаж» (рассказывать истории малышу и сопровождать их базовыми массажными движениями);
  • поделки из различных материалов и игры с ними;

Информация и онлайн-запись

Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462), пятница 10:00-10:45

Стоимость: 2800 рублей за 4 занятия в месяц, разовое занятие — 800 рублей.

Группа: Book club + Discovery Club

Возраст: 4 — 9 лет

Преподаватели:

Елена Климова, выпускница факультета иностранных языков МИЭТ

Юлия Курдюкова, выпускница факультета иностранных языков МГПУ. Опыт преподавания иностранного языка более 10 лет

Информация и онлайн-запись

Расписание:

Центральная детская библиотека (корпус 401) среда, пятница 14:00—15:00 (8-9 лет)

Библиотека театра и кино (корпус 1462) суббота 10:00—10:45 (4-6 лет), вторник, четверг 14:00—15:00 (7-8 лет), 14:00—15:00 (8-9 лет)

Стоимость: для детей 4-6 лет 2400 рублей за 4 занятия в месяц, для детей от 7 лет 4800 рублей за 8 занятий, разовое занятие — 700 рублей.

Группа: Discovery club

Возраст: 10 — 12 лет

Руководитель — Оксана Кутайцева, выпускница МГПУ, педагог-психолог, переводчик. Преподавание английского языка индивидуально и в группах с 2005 г., опыт работы в Европе.

Информация и онлайн-запись:

Расписание: Центральная детская библиотека (корпус 401) среда, пятница 15:00-16:00

Стоимость: 4800 рублей за 8 занятий в месяц, разовое занятие — 700 рублей.

Группа: Teen Club

Возраст: 13 — 17 лет

  • Разговорная практика;
  • Проработка современной разговорной лексики, сленга, идиом, грамматических конструкций;
  • Дискуссии, обучающие видео и аудио, лекции TED Talks, обсуждение новостей.

Руководитель — Оксана Кутайцева, выпускница МГПУ, педагог-психолог, переводчик. Преподавание английского языка индивидуально и в группах с 2005 г., опыт работы в Европе.

Информация и онлайн-запись:

Расписание: Центральная детская библиотека (корпус 401), среда, пятница 16:00-17:00

Стоимость: 4800 рублей за 8 занятий в месяц, разовое занятие — 700 рублей.

Центр робототехники, ракетомоделирования и 3-D технологий «GREENLAB»

Робототехника 6-12 лет

Ракетомоделирование 7-14 лет

3-D технологии 9-17 лет

Руководители — действующие инженеры, выпускники технических вузов. Продолжительность занятий — 2 часа, корпуса 1462 и 1106

Научная лаборатория «Открывашка» (9-12 лет)

Мы будем изучать физические явления и законы, знакомиться с химическими реакциями, учиться серьёзно относиться к технике безопасности, а самое главное, применять полученные знания и полезные навыки не только в практических экспериментах и опытах, но и в жизни.

Информация и онлайн-запись

Руководитель: Алексей, педагог, выпускник факультета Технологии органических веществ и химико-фармацевтических средств РХТУ им. Менделеева, химик-криминалист, работает во Всероссийском Научно-Исследовательском институте Физико-Технических и Радиотехнических Измерений

Расписание: Библиотека умного досуга (корп. 1106), среда 18:30-19:30

Стоимость: 500 руб. за одно занятие

Академия развития интеллекта «AMAKids»

Записаться можно по телефону: 8(985)891-21-22

Занятия проводятся в Библиотеке театра и кино (корпус 1462)

Школа программирования «Алгоритмика» (7-12 лет)

Информация: vk.com/algoritmika_zel

Запись: 8 (499)390-53-01; 8(926)382-39-58.

Занятия проводятся в корпусе 401 и 1462

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