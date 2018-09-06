Библиотеки Зеленограда собрали команду из «самых любимых и лучших специалистов в городе» по направлениям:
- Робототехника, ракетомоделирование, 3-D технологии
- Английский язык, школа дошколят, театр-студия для детей и подростков
- ИЗО, рисование на световых столах, искусство мраморной живописи ЭБРУ
- Гончарная мастерская и мозаика, швейная мастерская игрушки
- Детская научная физико-химическая лаборатория
- Ментальная арифметика, скорочтение, школа программирования
Занятия проводятся в библиотеках в корпусах 1462, 1106, 401. Приглашаем дружить и развиваться вместе!
Библиотеки уже не те… Не веришь? Проверь!
Внимание! Единая ссылка с перечнем всех кружков и курсов, их расписанием, стоимость и онлайн-записью
Задать вопросы и записаться можно и по телефонам: 8(963)632-40-88, 8(985)255-25-59, 8(916)055-18-21
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Руководитель студии — Даниловская Зоя Александровна, выпускница театрального училища (ВУЗ) им. М.С.Щепкина, актриса «Ведогонь-театра», преподаватель сценической речи в ансамбле «Непоседы».
В программу курса актерского мастерства для детей с 5 до 13 лет входит постановка правильной речи, работа над артикуляцией и голосом, избавление от мышечных и психологических зажимов, публичные выступления, индивидуальная проработка характера, решаются проблемы стеснительности и замкнутости, пластика, актерская практика. Уроки включают в себя тренинги, которые помогают развить внимание, фантазию и память, учат взаимодействовать с партнерами, концентрации внимания, общению, логике действия.
Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462)
Дни занятий: вторник, пятница
Возраст: 5-8 лет 17:30—18:30, 9-13 лет 18:30-19:30
Стоимость: 3600 рублей в месяц за 8 занятий
Бережное развитие интеллекта, социализация в классе сверстников, формирование положительного отношения к школе и обучению. Работа направлена на развитие памяти, внимания, усидчивости, формирование математических представлений, развитие графомоторного навыка, формирование навыка выполнять задание по образцу и по инструкции, составлять пересказ по тексту и картинке, осваивать правила поведения в классе.
Расписание:
Центральная детская библиотека (корпус 401) среда 16:30—17:30, воскресенье 10:30-11:30
Библиотека театра и кино (корпус 1462) среда 18:00—19:00, воскресенье 12:00-13:00
Стоимость: 3600 рублей в месяц за 8 занятий
Творческий курс, позволяющий детям научиться рисовать песком и освоить азы песочной анимации.
Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462 )набор в группы 3-6 лет и 7-12 лет
Стоимость: 3600 рублей за 8 занятий, разовое занятие — 500 рублей.
Знакомство с разными техниками и способами переноса рисунка с воды:
- традиционное искусство живописи по воде;
- суминагаши, искусство создания мраморной живописи на бумаге;
- техника современной живописи по воде Ренг-и Су;
- интерьерная Эбру-картина;
- декор тканей в технике Эбру.
Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462) от 5 лет
Стоимость: цикл из 4 мастер-классов — 2400 рублей
Основы керамики, скульптуры, работы на гончарном круге, основы мозаики, занятия-эксперименты по освоению новых и современных техник декорирования, работа с деревянными заготовками, витражи, различные способы декорирования ткани.
Библиотека театра и кино (корпус 1462) четверг — суббота 10:30. Идет набор в вечерние группы.
Стоимость: 3600 рублей за 8 занятий курса, разовое занятие — 500 рублей.
Игрушки из фетра, чехлы, пеналы, косметички, украшения на ёлку, пальчиковый театр, пэчворк — изготовление кухонного текстиля в технике лоскутного шитья, сувенирные и игровые куклы, украшения из бисера и мелкой фурнитуры.
Расписание:
Центральная детская библиотека (корпус 401), вторник 17:30 — 19:00
Библиотека театра и кино (корпус 1462), четверг 17:30 — 19:00
Стоимость: 400 рублей, 4 занятия в месяц — 1500 руб.
Персональная выставка шедевров юного художника — мечта? В конце творческого сезона — набор открыток с картинами маленького художника в подарок! Дети научатся работать в разных графических и живописных техниках, узнают о специфике натюрморта, пейзажа, портрета.
Расписание:
Центральная детская библиотека (корпус 401) среда, пятница 10:30—11:00 (3-4 года), 15:30—16:30 (7-8 лет), 17:00—18:00 (5-6 лет)
Библиотека театра и кино (корпус 1462) четверг, суббота 10:30—11:00 (3-4 года), 15:30—16:30 (7-8 лет), 17:00—18:00 (5-6 лет)
Стоимость: 3200 рублей в месяц за 8 занятий
Возраст: Мама + ребенок 1,5-3 года
- песни, танцы, потешки, пальчиковые игры, считалочки;
- игры, которые стимулируют крупную, мелкую моторику, а также способствуют сенсорному развитию ребенка;
- «эмоциональный массаж» (рассказывать истории малышу и сопровождать их базовыми массажными движениями);
- поделки из различных материалов и игры с ними;
Расписание: Библиотека театра и кино (корпус 1462), пятница 10:00-10:45
Стоимость: 2800 рублей за 4 занятия в месяц, разовое занятие — 800 рублей.
Возраст: 4 — 9 лет
Преподаватели:
Елена Климова, выпускница факультета иностранных языков МИЭТ
Юлия Курдюкова, выпускница факультета иностранных языков МГПУ. Опыт преподавания иностранного языка более 10 лет
Расписание:
Центральная детская библиотека (корпус 401) среда, пятница 14:00—15:00 (8-9 лет)
Библиотека театра и кино (корпус 1462) суббота 10:00—10:45 (4-6 лет), вторник, четверг 14:00—15:00 (7-8 лет), 14:00—15:00 (8-9 лет)
Стоимость: для детей 4-6 лет 2400 рублей за 4 занятия в месяц, для детей от 7 лет 4800 рублей за 8 занятий, разовое занятие — 700 рублей.
Возраст: 10 — 12 лет
Руководитель — Оксана Кутайцева, выпускница МГПУ, педагог-психолог, переводчик. Преподавание английского языка индивидуально и в группах с 2005 г., опыт работы в Европе.
Расписание: Центральная детская библиотека (корпус 401) среда, пятница 15:00-16:00
Стоимость: 4800 рублей за 8 занятий в месяц, разовое занятие — 700 рублей.
Возраст: 13 — 17 лет
- Разговорная практика;
- Проработка современной разговорной лексики, сленга, идиом, грамматических конструкций;
- Дискуссии, обучающие видео и аудио, лекции TED Talks, обсуждение новостей.
Руководитель — Оксана Кутайцева, выпускница МГПУ, педагог-психолог, переводчик. Преподавание английского языка индивидуально и в группах с 2005 г., опыт работы в Европе.
Расписание: Центральная детская библиотека (корпус 401), среда, пятница 16:00-17:00
Стоимость: 4800 рублей за 8 занятий в месяц, разовое занятие — 700 рублей.
Руководители — действующие инженеры, выпускники технических вузов. Продолжительность занятий — 2 часа, корпуса 1462 и 1106
Мы будем изучать физические явления и законы, знакомиться с химическими реакциями, учиться серьёзно относиться к технике безопасности, а самое главное, применять полученные знания и полезные навыки не только в практических экспериментах и опытах, но и в жизни.
Руководитель: Алексей, педагог, выпускник факультета Технологии органических веществ и химико-фармацевтических средств РХТУ им. Менделеева, химик-криминалист, работает во Всероссийском Научно-Исследовательском институте Физико-Технических и Радиотехнических Измерений
Расписание: Библиотека умного досуга (корп. 1106), среда 18:30-19:30
Стоимость: 500 руб. за одно занятие
- Ментальная арифметика 7+
- Либерика (скорочтение) 5+
- Меморика (развитие памяти) https://goo.gl/forms/FMVJrURBv4kL1U2A2 6+
Записаться можно по телефону: 8(985)891-21-22
Занятия проводятся в Библиотеке театра и кино (корпус 1462)
Информация: vk.com/algoritmika_zel
Запись: 8 (499)390-53-01; 8(926)382-39-58.
Занятия проводятся в корпусе 401 и 1462
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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