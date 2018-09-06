Научная лаборатория «Открывашка» (9-12 лет)

Мы будем изучать физические явления и законы, знакомиться с химическими реакциями, учиться серьёзно относиться к технике безопасности, а самое главное, применять полученные знания и полезные навыки не только в практических экспериментах и опытах, но и в жизни.

Информация и онлайн-запись

Руководитель: Алексей, педагог, выпускник факультета Технологии органических веществ и химико-фармацевтических средств РХТУ им. Менделеева, химик-криминалист, работает во Всероссийском Научно-Исследовательском институте Физико-Технических и Радиотехнических Измерений

Расписание: Библиотека умного досуга (корп. 1106), среда 18:30-19:30

Стоимость: 500 руб. за одно занятие