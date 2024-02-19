В Центре представлены только лицензированные качественные препараты. Применяются сочетанные протоколы для лучших безопасных результатов.

Процедуры проводятся только на оригинальных аппаратах:



SMAS ULTRAFORMER III

Игольчатый RF-лифтинг VIVACЕ

Фотодинамическая терапия HELEO4

Массаж LPG

Фото и лазерное омоложение SHARPLIGHT

Проводят подготовку кожи к пластическим операциям, а также помогут восстановиться после операции.

График работы:



понедельник-суббота — с 11:00 до 20:00

воскресенье — с 11:00 до 18:00

Запись по телефону: 8-906-032-04-23

Адрес: Георгиевский проспект, 33А, корпус 2

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена