В Центре представлены только лицензированные качественные препараты. Применяются сочетанные протоколы для лучших безопасных результатов.
Процедуры проводятся только на оригинальных аппаратах:
- SMAS ULTRAFORMER III
- Игольчатый RF-лифтинг VIVACЕ
- Фотодинамическая терапия HELEO4
- Массаж LPG
- Фото и лазерное омоложение SHARPLIGHT
Проводят подготовку кожи к пластическим операциям, а также помогут восстановиться после операции.
График работы:
- понедельник-суббота — с 11:00 до 20:00
- воскресенье — с 11:00 до 18:00
Запись по телефону: 8-906-032-04-23
Адрес: Георгиевский проспект, 33А, корпус 2
Вконтакте, Инстаграм*, Телеграм
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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