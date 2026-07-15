Инженерное образование в МИЭТе — это не просто диплом. Это возможность участвовать в создании того, чего раньше не существовало: искусственных органов, наноматериалов нового поколения, микроэлектроники для космоса и медицины. Наши учёные буквально спасают жизни и меняют мир к лучшему, создавая передовые разработки. И знания химии им очень в этом помогают.
Наши студенты получают не просто образование — они становятся частью научной элиты. Работают в лабораториях с уникальными установками, участвуют в проектах, которые определяют технологический суверенитет страны, и уже на старших курсах получают предложения от ТОП-работодателей.
12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» https://www.abiturient.ru/speciality/13931
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» https://www.abiturient.ru/speciality/27398
28.03.03 «Наноматериалы» https://www.abiturient.ru/speciality/113364
20.03.01 «Техносферная безопасность» https://www.abiturient.ru/speciality/14193
Подробнее о них читайте в карточках.