Инженерное образование в МИЭТе — это не просто диплом. Это возможность участвовать в создании того, чего раньше не существовало: искусственных органов, наноматериалов нового поколения, микроэлектроники для космоса и медицины. Наши учёные буквально спасают жизни и меняют мир к лучшему, создавая передовые разработки. И знания химии им очень в этом помогают.