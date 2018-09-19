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Занятия начались 10 сентября, но места еще есть!

Адрес: Георгиевский проспект, корпус 1651, 3 этаж, к. 304

Телефон: 8(977)945-35-25

http://unikum-cid.ru

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