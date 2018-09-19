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«УникуМ» приглашает детей на мастер-классы, познавательные занятия и уникальные курсы 19.09.2018 «УникуМ» Реклама

В УникуМе открыта запись на уникальные курсы и мастер-классы для детей:

  • Продленка,
  • детские лаборатории,
  • ЛЕГО-клуб,
  • проектная деятельность,
  • курсы каллиграфии по методике Лысенко О.В. для дошкольников и школьников разного возраста,
  • курсы для малышей от 3-х лет,
  • театр и мастер-классы.

Все это ждет ваших детей в ЦИД УникуМ.

Заходите на http://unikum-cid.ru и выбирайте занятия, которые позволят ребенку стать более разносторонним, повысить свой рейтинг сейчас и стать более конкурентоспособным в будущем.

Занятия начались 10 сентября, но места еще есть!

Адрес: Георгиевский проспект, корпус 1651, 3 этаж, к. 304

Телефон: 8(977)945-35-25

http://unikum-cid.ru

https://vk.com/club58567247

https://www.facebook.com/UnikuMZelenigrad/?modal=suggested_action

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Уже открылся!
Доступно и близко!
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