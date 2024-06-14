Остались считанные дни до завершения акции от группы компаний «СтройИнновация», которую она проводит совместно с ПАО «Сбербанк». В рамках этого эксклюзивного предложения можно приобрести квартиру в ЖК «Зеленоград Ривьера» по сниженной процентной ставке на льготные ипотечные программы, которая действует, только до 30.06.2024 г.
- Ставка по семейной ипотеке составит 4%.
- Ставка по ипотеке с господдержкой составит 6%.
- Сниженные льготные ставки фиксируются на весь период кредитования.
- А для покупателей, которые хотят приобрести квартиру без использования ипотечных программ и рассрочки, действует скидка до 3%.
Также покупатели могут воспользоваться услугой «Беспроцентной рассрочки платежа».
Жилой комплекс «Зеленоград Ривьера» расположен в историческом центре Зеленограда на границе с лесным массивом. Территория комплекса включает в себя 4 современных жилых здания с территорией, благоустроенной в лучших традициях города-сада. Это место подойдет тем, кто не мыслит себя без динамичной городской среды, но вместе с тем, хочет находится как можно ближе к природе.
Получить консультацию и забронировать квартиру можно ежедневно по телефону: 8-499-214-2-214.
Офис продаж расположен по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, ул. Георгиевская, земельный участок 1.
Часы работы: с 9.00 до 20.00, ежедневно.
Семейная программа
Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ «ПАРТНЕРИНВЕСТ» ОГРН 1162468056783, юр. адрес 660001, Красноярский край, г Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 20, помещ. 168/2 кабинет 2-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк, лицензия № 1481 от 11.08.2015 г. Программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми»: диапазон полной стоимости кредита от 4,291% до 13,599%. Ипотечная ставка 4% годовых действует на весь срок кредитования. Первоначальный взнос по программе — 20,1%. Максимальная сумма кредита 12 млн руб. Максимальный срок кредитования до 30 лет. Срок действия ипотечной программы до 30 июня 2024 года. Акция распространяется на на выделенный пул квартир. Предложение действует до 30.06.2024 г.
Гос. программа
Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ «ПАРТНЕРИНВЕСТ» ОГРН 1162468056783, юр. адрес 660001, Красноярский край, г Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 20, помещ. 168/2 кабинет 2-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк, лицензия № 1481 от 11.08.2015 г. Программа «Ипотека с господдержкой»: диапазон полной стоимости кредита от 7,294% до 10,736%. Ипотечная ставка 6% годовых действует на весь срок кредитования. Первоначальный взнос по программе — 30,1%. Максимальная сумма кредита 6 млн руб. Максимальный срок кредитования до 30 лет. Срок действия ипотечной программы до 30 июня 2024 года. Акция распространяется на выделенный пул квартир. Предложение действует до 30.06.2024 г.
ЖК «Зеленоград Ривьера» — застройщик ООО «СЗ «ПартнерИнвест» ИНН 2460094322, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф
Предложение не является публичной офертой.