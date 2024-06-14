Семейная программа

Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ «ПАРТНЕРИНВЕСТ» ОГРН 1162468056783, юр. адрес 660001, Красноярский край, г Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 20, помещ. 168/2 кабинет 2-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк, лицензия № 1481 от 11.08.2015 г. Программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми»: диапазон полной стоимости кредита от 4,291% до 13,599%. Ипотечная ставка 4% годовых действует на весь срок кредитования. Первоначальный взнос по программе — 20,1%. Максимальная сумма кредита 12 млн руб. Максимальный срок кредитования до 30 лет. Срок действия ипотечной программы до 30 июня 2024 года. Акция распространяется на на выделенный пул квартир. Предложение действует до 30.06.2024 г.

Гос. программа

Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ «ПАРТНЕРИНВЕСТ» ОГРН 1162468056783, юр. адрес 660001, Красноярский край, г Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 20, помещ. 168/2 кабинет 2-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк, лицензия № 1481 от 11.08.2015 г. Программа «Ипотека с господдержкой»: диапазон полной стоимости кредита от 7,294% до 10,736%. Ипотечная ставка 6% годовых действует на весь срок кредитования. Первоначальный взнос по программе — 30,1%. Максимальная сумма кредита 6 млн руб. Максимальный срок кредитования до 30 лет. Срок действия ипотечной программы до 30 июня 2024 года. Акция распространяется на выделенный пул квартир. Предложение действует до 30.06.2024 г.

ЖК «Зеленоград Ривьера» — застройщик ООО «СЗ «ПартнерИнвест» ИНН 2460094322, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

Предложение не является публичной офертой.