Почему дети успевают учиться три дня в неделю

Несмотря на то что занятия проходят не пять, а три дня в неделю, дети осваивают программу за счёт нескольких факторов:

— сильной и последовательно выстроенной программы;

— небольшого количества учеников в классе;

— индивидуального внимания педагога;

— погружения в основные предметы;

— спокойной образовательной среды;

— педагогов, которые любят своё дело и умеют заинтересовать детей.

Такой формат оставляет ребёнку больше времени на отдых, спорт, творчество, семейные дела и самостоятельное развитие. У детей появляется возможность не только учиться, но и жить полноценной детской жизнью.

Домашние задания в «Умитории» рассчитаны на реальные возможности ребёнка. Учителя заранее разбирают материал, поэтому ребёнок понимает, что и как нужно сделать. Важная цель школы — чтобы дети постепенно учились выполнять задания самостоятельно, без постоянного давления со стороны родителей.





Атмосфера школы

В «Умитории» считают, что ребёнку важно чувствовать себя в безопасности: не бояться ошибаться, задавать вопросы, пробовать, рассуждать и проявляться.

Подход школы строится на нескольких принципах:

— учиться можно с интересом;

— ошибка — это часть обучения, а не повод для страха;

— ребёнка важно слышать и понимать;

— знания должны быть осмысленными;

— физическое и психологическое здоровье ребёнка не менее важно, чем академический результат;

— учитель — не только преподаватель, но и наставник.

Педагоги отмечают даже небольшие победы детей, поддерживают самостоятельность и помогают ребёнку увидеть собственный прогресс.

В центре также работают специалисты, которые помогают детям справляться с отдельными трудностями развития и обучения: логопед и нейропсихолог. Их работа может быть полезна, если ребёнку сложно концентрироваться, удерживать внимание, осваивать чтение, письмо, речь или учебный режим.

Перемены, экскурсии и внеурочная жизнь

На переменах дети не сидят в телефонах, а играют в подвижные и настольные игры: прыгают в классики, играют со скакалками, кеглями, кольцебросами, придумывают угадайки, практикуют упражнения на внимание и нейрофитнес.

На большой перемене и после занятий можно выйти на стадион во дворе.

Отдельное внимание уделяется внеурочной жизни: школа организует познавательные экскурсии, выезды, посещение театров, музеев, выставок и другие совместные активности. Это помогает детям расширять кругозор, учиться общаться и видеть связь между учебными предметами и реальной жизнью.

Экскурсионное направление постепенно становится отдельной частью жизни центра: это не просто развлечение, а способ показать детям, что знания есть не только в учебниках, но и вокруг нас — в городе, музеях, природе, профессиях и живом опыте.

Подготовка к школе

В «Умитории» также открыт набор на подготовку к школе.

Программа включает три ключевых направления: письмо, чтение и счёт.

На занятиях по чистописанию дети постепенно проходят путь от письма мелом на деревянных дощечках и письма карандашом до работы с перьевой ручкой. Такой подход помогает развивать мелкую моторику, внимание, мышление и аккуратность. Дети учатся не просто писать буквы, а осваивать элементы, из которых складываются прописные буквы.

Чтение строится от букв и слогов к осознанному восприятию текста. Главная цель — не скорость ради скорости, а понимание смысла прочитанного.

Счёт осваивается через наглядные материалы, в том числе счётные палочки. Это помогает детям лучше понять состав числа, порядок чисел, простые арифметические действия и развивает концентрацию.

В результате ребёнок подходит к школе более уверенным, собранным и готовым к учебной нагрузке.

Кому подойдёт «Умитория»

"Умитория" может быть интересна родителям, которые хотят, чтобы ребёнок получал сильные знания, но не был перегружен.

Этот формат подойдёт семьям, которым важно, чтобы ребёнок:

— учился с интересом;

— не терял мотивацию;

— получал внимание педагога;

— развивался не только академически, но и личностно;

— мог заниматься спортом, творчеством и другими интересами;

— постепенно становился самостоятельным в учёбе;

— чувствовал себя в образовательной среде спокойно и уверенно.

Сюда приходят не только за школьной программой. Одним семьям нужна альтернатива обычной школе, другим — подготовка к первому классу, третьим — ментальная арифметика, помощь по отдельным предметам, английский язык, логопед или нейропсихолог. В каждом случае задача центра — подобрать для ребёнка понятный и бережный образовательный маршрут.

«Умитория» — это пространство, где развивают таланты, дают знания и помогают детям наполнять обучение смыслом и положительными эмоциями.