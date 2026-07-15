В Зеленограде работает образовательный центр «Умитория» — пространство для детей и родителей, которые ищут внимательный, осмысленный и более человечный подход к обучению.
Главное направление центра — семейная школа: альтернатива привычному школьному формату, где дети учатся в небольших классах, получают сильную академическую базу и при этом сохраняют интерес к знаниям, время на отдых, творчество, спорт и семейную жизнь.
О том, как устроена «Умитория» и в чём суть её подхода, рассказывает академический руководитель центра Огаркова Анна Александровна.
Как появилась «Умитория»
Семейные классы в Зеленограде открылись в 2022 году на базе детского центра «Абакус», который с 2017 года занимался ментальной арифметикой и развивающими занятиями для детей.
Идею семейной школы поддержали родители учеников, которые уже занимались в центре по другим направлениям. Им хотелось создать для детей образовательную среду без шаблонного подхода: место, где ребёнка видят, слышат, понимают и помогают ему учиться с интересом.
«Умиторию» создавали неравнодушные родители и педагоги — взрослые, которым хотелось школы, в которой с удовольствием учились бы не только дети, но и они сами. Школы, где важны не только оценки, но и то, какими людьми становятся дети.
Сегодня «Умитория» объединяет несколько направлений: семейную школу, ментальную арифметику, подготовку к школе, занятия с репетиторами, английский язык, логопеда, нейропсихолога и познавательные экскурсии. Все эти программы связаны общей идеей: помочь ребёнку развиваться спокойно, системно и с интересом.
На чём строится обучение
В основе семейной школы — сильная академическая база, последовательная логика движения от простого к сложному и обучение через понимание, а не механическое заучивание.
В работе используются классические учебники советской школы, а также отдельные элементы Русской классической школы: чистописание, письмо пером, чтение по книгам К. Д. Ушинского. В окружающем мире используются материалы, которые помогают детям наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и понимать связи между явлениями.
Главная задача школы — не «натаскать» ребёнка на правильные ответы, а научить его думать, рассуждать, видеть смысл в том, что он изучает, и постепенно становиться самостоятельным в учёбе.
Где проходят занятия
«Умитория» находится в 15-м микрорайоне Зеленограда, корпус 1553, на 1-м этаже. У центра отдельный вход, оборудованные учебные кабинеты и кухня. Рядом — остановка, магазины, парк, детские площадки и стадион во дворе.
Занятия проходят в небольших классах — обычно около 8 человек, максимум до 10-12 учеников. Такой формат позволяет педагогу видеть каждого ребёнка, вовремя замечать сложности и поддерживать интерес к предмету.
Для учеников 1-3 классов занятия проходят три дня в неделю с 9:00 до 14:00, по 5 уроков в день. Для ребят 4 класса и старше — с 9:00 до 15:00, по 6 уроков.
Какие предметы изучают дети
В начальной школе дети изучают арифметику, русский язык, чистописание, чтение, окружающий мир, технологию, ИЗО, музыку и английский язык.
В старших классах в программу входят математика, алгебра, геометрия, статистика, русский язык, литература, география, биология, история, физика, химия и английский язык.
Занятия по ключевым предметам часто стоят парами. Это помогает глубже погружаться в тему, не перескакивать каждые 40 минут с одного предмета на другой и лучше удерживать внимание.
Если ребёнку нужна дополнительная поддержка по отдельному предмету, в центре можно подобрать занятия с репетитором. Это удобно для семей, которым важно не просто «закрыть пробелы», а встроить помощь в общую образовательную траекторию ребёнка.
Почему дети успевают учиться три дня в неделю
Несмотря на то что занятия проходят не пять, а три дня в неделю, дети осваивают программу за счёт нескольких факторов:
— сильной и последовательно выстроенной программы;
— небольшого количества учеников в классе;
— индивидуального внимания педагога;
— погружения в основные предметы;
— спокойной образовательной среды;
— педагогов, которые любят своё дело и умеют заинтересовать детей.
Такой формат оставляет ребёнку больше времени на отдых, спорт, творчество, семейные дела и самостоятельное развитие. У детей появляется возможность не только учиться, но и жить полноценной детской жизнью.
Домашние задания в «Умитории» рассчитаны на реальные возможности ребёнка. Учителя заранее разбирают материал, поэтому ребёнок понимает, что и как нужно сделать. Важная цель школы — чтобы дети постепенно учились выполнять задания самостоятельно, без постоянного давления со стороны родителей.
Атмосфера школы
В «Умитории» считают, что ребёнку важно чувствовать себя в безопасности: не бояться ошибаться, задавать вопросы, пробовать, рассуждать и проявляться.
Подход школы строится на нескольких принципах:
— учиться можно с интересом;
— ошибка — это часть обучения, а не повод для страха;
— ребёнка важно слышать и понимать;
— знания должны быть осмысленными;
— физическое и психологическое здоровье ребёнка не менее важно, чем академический результат;
— учитель — не только преподаватель, но и наставник.
Педагоги отмечают даже небольшие победы детей, поддерживают самостоятельность и помогают ребёнку увидеть собственный прогресс.
В центре также работают специалисты, которые помогают детям справляться с отдельными трудностями развития и обучения: логопед и нейропсихолог. Их работа может быть полезна, если ребёнку сложно концентрироваться, удерживать внимание, осваивать чтение, письмо, речь или учебный режим.
Перемены, экскурсии и внеурочная жизнь
На переменах дети не сидят в телефонах, а играют в подвижные и настольные игры: прыгают в классики, играют со скакалками, кеглями, кольцебросами, придумывают угадайки, практикуют упражнения на внимание и нейрофитнес.
На большой перемене и после занятий можно выйти на стадион во дворе.
Отдельное внимание уделяется внеурочной жизни: школа организует познавательные экскурсии, выезды, посещение театров, музеев, выставок и другие совместные активности. Это помогает детям расширять кругозор, учиться общаться и видеть связь между учебными предметами и реальной жизнью.
Экскурсионное направление постепенно становится отдельной частью жизни центра: это не просто развлечение, а способ показать детям, что знания есть не только в учебниках, но и вокруг нас — в городе, музеях, природе, профессиях и живом опыте.
Подготовка к школе
В «Умитории» также открыт набор на подготовку к школе.
Программа включает три ключевых направления: письмо, чтение и счёт.
На занятиях по чистописанию дети постепенно проходят путь от письма мелом на деревянных дощечках и письма карандашом до работы с перьевой ручкой. Такой подход помогает развивать мелкую моторику, внимание, мышление и аккуратность. Дети учатся не просто писать буквы, а осваивать элементы, из которых складываются прописные буквы.
Чтение строится от букв и слогов к осознанному восприятию текста. Главная цель — не скорость ради скорости, а понимание смысла прочитанного.
Счёт осваивается через наглядные материалы, в том числе счётные палочки. Это помогает детям лучше понять состав числа, порядок чисел, простые арифметические действия и развивает концентрацию.
В результате ребёнок подходит к школе более уверенным, собранным и готовым к учебной нагрузке.
Кому подойдёт «Умитория»
"Умитория" может быть интересна родителям, которые хотят, чтобы ребёнок получал сильные знания, но не был перегружен.
Этот формат подойдёт семьям, которым важно, чтобы ребёнок:
— учился с интересом;
— не терял мотивацию;
— получал внимание педагога;
— развивался не только академически, но и личностно;
— мог заниматься спортом, творчеством и другими интересами;
— постепенно становился самостоятельным в учёбе;
— чувствовал себя в образовательной среде спокойно и уверенно.
Сюда приходят не только за школьной программой. Одним семьям нужна альтернатива обычной школе, другим — подготовка к первому классу, третьим — ментальная арифметика, помощь по отдельным предметам, английский язык, логопед или нейропсихолог. В каждом случае задача центра — подобрать для ребёнка понятный и бережный образовательный маршрут.
«Умитория» — это пространство, где развивают таланты, дают знания и помогают детям наполнять обучение смыслом и положительными эмоциями.
Что говорят родители
Отзывы родителей о школе и центре можно посмотреть на Яндекс Картах:
https://yandex.ru/profile/126347379013
Открытая встреча для родителей
Родители, которые хотят подробнее узнать о семейной школе, программе обучения и формате занятий, могут прийти на открытую встречу.
На встрече можно будет задать вопросы о семейном обучении, расписании, предметах, педагогах, подготовке к школе и других направлениях центра.
Записаться на встречу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdadj31Kj4uVly8Mel8tToESwci9kL5IQ1X1x0kpVOh51u2qQ/viewform?usp=header
Телефон для консультации: 8 (499) 110-05-90
Адрес: Зеленоград, корпус 1553, 1-й этаж
Сайт: https://umitoria.ru/