8 ноября в 20:00 участники брендового шоу «Stand up на ТНТ» соберутся на сцене ресторана Nikol’sky и создадут уникальную атмосферу юмора и веселья, зарядят вас позитивом и обеспечат прекрасный пятничный вечер.
Приготовьтесь к вечеру смеха в компании: Дмитрия Гаврилова, Алексея Стаховича, Арианы Лолаевой и Евгения Чебаткова.
Вас ждут лучшие форматы Stand up выступления на одной сцене.
Точно. Весело. Правда. Смешно. За деньги.
А в Инстаграмм организатора под публикацией «Stand up в Nikolsky» прямо сейчас проходит розыгрыш на сертификат на двоих, с депозитом 3000 рублей на вечер Stand up 8 ноября, спеши принять участие!
Действует депозит на человека от 1500 рублей с включённой стоимостью билета.
Бронь столов: 8(969)255-09-09, 8(495)255-09-09
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