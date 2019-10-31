Приготовьтесь к вечеру смеха в компании: Дмитрия Гаврилова, Алексея Стаховича, Арианы Лолаевой и Евгения Чебаткова.

Вас ждут лучшие форматы Stand up выступления на одной сцене.

Точно. Весело. Правда. Смешно. За деньги.

А в Инстаграмм организатора под публикацией «Stand up в Nikolsky» прямо сейчас проходит розыгрыш на сертификат на двоих, с депозитом 3000 рублей на вечер Stand up 8 ноября, спеши принять участие!

Действует депозит на человека от 1500 рублей с включённой стоимостью билета.

Бронь столов: 8(969)255-09-09, 8(495)255-09-09

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