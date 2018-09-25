— А с психологической точки зрения командная работа в этой сфере себя оправдывает?

— Думаю, да, потому что у нас большая команда и почти 90% персонала работает с момента открытия. Для салонного бизнеса это очень хороший результат. Если человек нацелен на высокий результат, на обучение, на работу в коллективе — это наш человек. У нас сейчас три новые сотрудницы. И я горжусь, что остальные не рассматривают их не как конкурентов, а как часть нашей большой команды, которая делает одно дело.

Мы вместе отмечаем дни рождения, дарим друг другу подарки. У нас отличные корпоративы, мы выезжаем на природу, устраиваем психологический тренинги, играем в разные развивающие игры. Если я знаю, что у сотрудника квалификация еще не очень высокая, но понимаю, что он готов учиться, развиваться и доказать, что может стать крутым специалистом, вижу, что человек готов к критике, — это наш человек.

— У вас, я вижу, работают только женщины. А если придет соискатель-мужчина?

— Ради бога, я только за. Более того, это будет очень хорошо с психологической точки зрения. Кто, как не мужчина, хочет сделать женщину еще красивее.

— У вас есть какие-то особые требования к внешности своих сотрудников? Как они должны выглядеть?

— У нас есть сотрудницы, которые красятся, есть, которые не красятся. Это их личное дело, я ничего не навязываю. Естественно, волосы должны быть чистыми и ухоженными, это даже не обсуждается. Но есть моменты, которые мы активно продвигаем. Например, все мастера делают маникюр в нашем же салоне. И клиенты обращают на это внимание. А поскольку мы специализируемся на арт-маникюре, делаем классный дизайн, люди всегда обращают на это внимание, спрашивают: «Где вы такие ногти сделали?». Здорово же, когда мастер отвечает: «Наши девочки сделали».

К слову, маникюр девочки делают в свой выходной, никто в рабочее время этим не занимается. Но главное — сама работа в салоне настраивает на какие-то изменения в своей внешности, появляется желание выглядеть лучше. Это такая атмосфера.

— Приходилось ли увольнять сотрудниц?

— Да, по нескольким причинам. Первая — я не люблю, когда людям все равно, когда они равнодушно, механически отрабатывают положенное время и уходят. Вторая причина — невыполнение определенных стандартов работы, о которых я говорила. По камерам я могу отслеживать онлайн, что происходит в салоне. Если я вижу, что мастер систематически не выполняет эти стандарты, это повод для увольнения. Для меня это очень важный момент.

Третья причина — это отсутствие клиентоориентированности. Мы оказываем услуги. Все люди очень разные. Независимо от того, приятен тебе клиент, нравится он тебе или нет, услуга должна быть оказана качественно, хорошо, вежливо, с улыбкой. Отношение к клиенту не должно влиять на работу. Есть мастера, которые к этому не готовы. Иногда я вижу, что сотрудница слишком эмоционально, остро реагирует на какие-то вещи, на других людей. Это само по себе нормально, — и не означает, что это плохой человек и работник, — но не походит для работы в нашем салоне. Мне такой человек не подойдет. В остальные салоны его, скорее всего, возьмут.

—У вас высокие требования. А как вы поощряете своих сотрудников? Тимбилдинг, корпоративы вы уже упомянули, но не менее важны финансовая сторона и график работы.

— Безусловно, у нас есть карьерный рост. Мы ввели позицию топ-мастера, каждый мастер может стать им после полугода работы. Топ-мастер имеет повышенную цену для клиентов и другой процент зарплаты.Что касается финансов, мастер по маникюру и педикюру зарабатывают от 70 тысяч рублей в месяц, парикмахер-стилист — от 80 тысяч, потолок зависит от графика.

В плане графика работы я вполне лояльна. У нас несколько сотрудниц с детьми, а три наших мастера сейчас беременны. Они собираются вернуться на работу после декрета, и это уже не раз происходило в салоне. Я очень рада, что девочки возвращаются, для меня это отличный показатель работы. Графики всегда обсуждаются. Единственно, работать надо не меньше трех дней в неделю, иначе просто не сформируется клиентская база у конкретного сотрудника.



Мы здраво распределяем загрузку: работник может и зарабатывать хорошо, и передохнуть. Перерабатывать никого не заставляю.