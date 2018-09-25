Зеленоградская студия красоты Purple работает не так давно, по сравнению с некоторыми местными салонами-«старожилами». Но пользуется большой популярностью — женщины приезжают сюда из Солнечногорска, Химок, Сходни и даже Москвы. Это удивительный и интересный факт, учитывая конкуренцию в этой сфере услуг. Сейчас в салоне открыты несколько вакансий — нужны парикмахеры-стилисты, косметологи, мастера ногтевого сервиса. Мы поговорили с владелицей Purple Марией Драгулян о критериях приема на работу, требованиях к мастерам, их поощрении и бонусах, о концепции салона и его плюсах.
— Мария, каковы критерии для приема на работу в ваш салон? Что должен уметь мастер, каким он должен быть?
— Когда приходит новый сотрудник, он делает пробную работу — это обязательное условие. Портфолио, конечно, нужно, но оно не показательно — никогда не знаешь, настоящая ли это работа мастера или скачанная из интернета. Нужно, чтобы человек продемонстрировал свои навыки и умения непосредственно в салоне.
Для меня важно, чтобы мастер здраво оценивал свои навыки и умения. Если эта пробная работа сделана не очень хорошо, но работник считает, что она отличная, — я понимаю, что человек не может здраво оценивать качество работы. Есть объективные критерии — например, непрокрашенный ноготь под кутикулой, — позволяющие судить о квалификации мастера. Если человек признает ошибки, с ним можно начать работать. Мы за обучение.
— Какое тестовое задание должны выполнить парикмахеры?
— Например, сложное окрашивание, поскольку наш салон специализируется в высокой степени на колористике. Со стрижками и укладками проще, и нам необходимо знать, как именно мастер работает с клиентом и его волосами на более сложных задачах. На что я смотрю? Как мастер расчесывает волосы, не выдирает ли в процессе, не пересушивает, не пережигает ли их; как работает с осветляющим порошком и так далее.
После выполнения тестовой работы я обязательно расспрашиваю модель — человека, которого стригли или окрашивали, — понравилось ли, вернулся бы он к этому мастеру. И непременно спрашиваю, в какую сумму бы он оценил работу мастера (тестовое задание бесплатно, модель может не знать конкретных цен на услуги). Мне важно понять, оценивает ли клиент услугу в существующих ценовых рамках, ниже или выше их.
— Кроме профессиональных навыков, которые более-менее выясняются на тестовом задании, что еще для вас важно при приеме на работу?
— Квалификация — это только первый фактор. Второй, не менее важный, — человеческий. Умение общаться с клиентами, умение работать в команде. У меня большой управленческий опыт — провела за свою жизнь, наверное, четыреста собеседований, — есть интуиция, «чуйка», на которую я полагаюсь. Если даже придет суперпрофессионал, классный специалист, который в перспективе принесет много денег, но контакт у нас не получится, я пойму, что человек не может работать в нашем коллективе, не готов к командной работе, — я его не возьму.
— Что такое командная работа в салоне красоты? Ведь с клиентом работает конкретный мастер.
— У нас в салоне действуют единые стандарты обслуживания, которые должен знать и выполнять каждый сотрудник. Для меня важно, чтобы клиент, приходя к другому мастеру или разным мастерам, получал точно такую же услугу, такой же уровень сервиса. «Хочу по-другому», «хочу работать, как привыкла» со стороны сотрудников — нет, это у нас не практикуется.
Стандарты обслуживания — это определенный регламент работы. Например, когда делают маникюр, мастер продезинфицировать руки, положить салфеточку, назвать вас по имени, спросить о ваших пожеланиях, спрашивать о каких-то неприятных ощущениях в процессе, если, конечно, они будут. После маникюра они должны предложить крем или масло для кутикулы и, соответственно, если клиент что-то выбирает, сделать легкий массаж рук. Далее он должен провести вас до стойки ресепшена, назвать администратору все услуги, которые были проведены, попрощаться с клиентом и уйти на рабочее место. Естественно, все должно быть максимально доброжелательно, клиенту должно быть комфортно и уютно.
У каждого мастера есть индивидуальные наборы для каждого клиента: одноразовые пилки, полотенца, спонжи и так далее. Для меня стерильность инструментов принципиальна, важна чрезвычайно. Пакет вскрывается при клиенте. К слову, этого нигде нет. Сколько я ходила по зеленоградским салонам, никто не предлагал индивидуальный набор, — если мастер взял новую пилку, и на том спасибо. Мы этому учим и прививаем привычку относиться максимально ответственно к безопасности клиентов.
— А с психологической точки зрения командная работа в этой сфере себя оправдывает?
— Думаю, да, потому что у нас большая команда и почти 90% персонала работает с момента открытия. Для салонного бизнеса это очень хороший результат. Если человек нацелен на высокий результат, на обучение, на работу в коллективе — это наш человек. У нас сейчас три новые сотрудницы. И я горжусь, что остальные не рассматривают их не как конкурентов, а как часть нашей большой команды, которая делает одно дело.
Мы вместе отмечаем дни рождения, дарим друг другу подарки. У нас отличные корпоративы, мы выезжаем на природу, устраиваем психологический тренинги, играем в разные развивающие игры. Если я знаю, что у сотрудника квалификация еще не очень высокая, но понимаю, что он готов учиться, развиваться и доказать, что может стать крутым специалистом, вижу, что человек готов к критике, — это наш человек.
— У вас, я вижу, работают только женщины. А если придет соискатель-мужчина?
— Ради бога, я только за. Более того, это будет очень хорошо с психологической точки зрения. Кто, как не мужчина, хочет сделать женщину еще красивее.
— У вас есть какие-то особые требования к внешности своих сотрудников? Как они должны выглядеть?
— У нас есть сотрудницы, которые красятся, есть, которые не красятся. Это их личное дело, я ничего не навязываю. Естественно, волосы должны быть чистыми и ухоженными, это даже не обсуждается. Но есть моменты, которые мы активно продвигаем. Например, все мастера делают маникюр в нашем же салоне. И клиенты обращают на это внимание. А поскольку мы специализируемся на арт-маникюре, делаем классный дизайн, люди всегда обращают на это внимание, спрашивают: «Где вы такие ногти сделали?». Здорово же, когда мастер отвечает: «Наши девочки сделали».
К слову, маникюр девочки делают в свой выходной, никто в рабочее время этим не занимается. Но главное — сама работа в салоне настраивает на какие-то изменения в своей внешности, появляется желание выглядеть лучше. Это такая атмосфера.
— Приходилось ли увольнять сотрудниц?
— Да, по нескольким причинам. Первая — я не люблю, когда людям все равно, когда они равнодушно, механически отрабатывают положенное время и уходят. Вторая причина — невыполнение определенных стандартов работы, о которых я говорила. По камерам я могу отслеживать онлайн, что происходит в салоне. Если я вижу, что мастер систематически не выполняет эти стандарты, это повод для увольнения. Для меня это очень важный момент.
Третья причина — это отсутствие клиентоориентированности. Мы оказываем услуги. Все люди очень разные. Независимо от того, приятен тебе клиент, нравится он тебе или нет, услуга должна быть оказана качественно, хорошо, вежливо, с улыбкой. Отношение к клиенту не должно влиять на работу. Есть мастера, которые к этому не готовы. Иногда я вижу, что сотрудница слишком эмоционально, остро реагирует на какие-то вещи, на других людей. Это само по себе нормально, — и не означает, что это плохой человек и работник, — но не походит для работы в нашем салоне. Мне такой человек не подойдет. В остальные салоны его, скорее всего, возьмут.
—У вас высокие требования. А как вы поощряете своих сотрудников? Тимбилдинг, корпоративы вы уже упомянули, но не менее важны финансовая сторона и график работы.
— Безусловно, у нас есть карьерный рост. Мы ввели позицию топ-мастера, каждый мастер может стать им после полугода работы. Топ-мастер имеет повышенную цену для клиентов и другой процент зарплаты.Что касается финансов, мастер по маникюру и педикюру зарабатывают от 70 тысяч рублей в месяц, парикмахер-стилист — от 80 тысяч, потолок зависит от графика.
В плане графика работы я вполне лояльна. У нас несколько сотрудниц с детьми, а три наших мастера сейчас беременны. Они собираются вернуться на работу после декрета, и это уже не раз происходило в салоне. Я очень рада, что девочки возвращаются, для меня это отличный показатель работы. Графики всегда обсуждаются. Единственно, работать надо не меньше трех дней в неделю, иначе просто не сформируется клиентская база у конкретного сотрудника.
Мы здраво распределяем загрузку: работник может и зарабатывать хорошо, и передохнуть. Перерабатывать никого не заставляю.
— Как мастера повышают квалификацию? Если, конечно, это нужно.
— Конечно, нужно. Обучение — обязательное требование для всех сотрудниц и для меня. Я финансово участвую в их учебе. Тренинг по маникюру проходит непосредственно в салоне каждый месяц. Парикмахеры, косметологи, мастера по депиляции, бровисты, администраторы ездят на курсы, получают дополнительные знания.
Кроме того, раз в месяц мастера ногтевого сервиса и парикмахеры делают творческую работу. Мы выбираем какие-то нестандартные классные рисунки, дизайн или, допустим, красим пряди волос в ярко-красный цвет, делаем стрижку с выбритыми висками. Мастер сам выбирает творческую работу. Выходить за стандартные рамки — это всегда здорово и полезно в профессиональном плане. Потому что шаблонные истории — сделать стрижку-каре и «нарисовать цветочки» на ногтях — порой надоедают и мастерам, и клиентам.
— Какие мастера вам сейчас нужны?
— Нужны мастера по маникюру, парикмахеры-стилисты с хорошими навыками колористики, косметолог, мастер по депиляции.
— Расскажите о своем управленческом опыте.
— Я окончила Колледж и Институт индустрии туризма и гостеприимства с красным дипломом. Во время обучения я самостоятельно устроилась в один из лучших московских отелей The Ritz-Carlton Moscow — это сеть премиум-отелей Marriott. В отельном бизнесе меня научили безупречно работать с клиентами. Я много лет работала с иностранцами. Работала в банкетной службе, выучила английский на очень хорошем уровне, затем работала пять лет в компании, занимающейся предоставлением персонала в гостиницы всех мировых сетей. Начала с заместителя коммерческого директора и закончила вице-президентом с тремя филиалами в разных городах России, у меня в подчинении было шесть тысяч человек.
— Вы решили перенести свой опыт и подход к клиентам в индустрию красоты?
— Да, конечно. И я знаю, что клиенты отмечают именно это — сервис, атмосферу, доброжелательность, уют и человечность. У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности. Нашим сотрудницам действительно нравится работать — вот что важно.
Первый наш салон был в корпусе 1824 — отремонтированное помещение, 18 квадратных метров. Надо было только купить мебель и начать работать. Мой первый мастер до сих пор у меня работает — родила ребенка и вернулась. Со временем мы с мужем решили сделать большой салон с полным спектром услуг и открыли его в корпусе 1519. Больше года мы занимаем первое место среди салонов Зеленограда по опросам Zoon.ru. У нас самый высокий рейтинг среди зеленоградских салонов красоты и более 700 отличных отзывов.
И мы готовы рассмотреть кандидатуры для пополнения нашей команды.
Салон красоты Purple
Зеленоград, корпус 1519
Звоните по тел: 8(967)276-00-09
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !