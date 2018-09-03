Все мы хотим, чтобы наши дети были одновременно культурными, образованными, общительными, развитыми, творческими и жили в согласии с собой и с миром. Стереотипы взрослых — загрузить маленьких детей как можно большим количеством развивающих занятий, кружков, секций. И мало кто задумывается об эмоциональном развитии ребенка, о формировании его не как будущего «специалиста», а как гармоничного человека.
Уникальную возможность раннего развития ребенка через комплексные занятия, связанные с музыкой, поэзией, театром, пластикой, предоставляет зеленоградский детский центр эстетического развития LavrovaMusic. О сути этой методики мы побеседовали с педагогом центра, профессиональным музыкантом Натальей Лавровой.
— В Зеленограде достаточно много детских студий с музыкальными, театральными, художественными занятиями. Чем отличается ваша методика «Воспитание искусством»?
— Это методика, которую создала более двадцати лет назад пианистка, педагог с мировым именем Татьяна Ивановна Смирнова, у которой я училась. По такой методике работает множество филиалов в Москве, а теперь и в Зеленограде. Её суть заложена уже в названии: «воспитание искусством» — развитие личности ребенка через классическую музыку, литературу, театр, танец. Это не обучение механически навыкам, а воспитание через развитие эмоциональной сферы, без чего воспринимать искусство невозможно.
Есть танцевальные кружки, есть театральные и музыкальные студии. А «Воспитание искусством» предполагает комплексное развитие ребенка. Соответственно, экономятся силы, время, деньги родителей. Литература соединена с музыкой, изобразительным искусством, театром, ритмикой, пластикой, ораторским искусством.
— Как это выглядит на практике?
— Например, мы все привыкли учить с нашими детьми стихи. Обычно ребенок просто заучивает его на память, чтобы потом прочитать в детском саду. У нас на занятиях мы сначала погружаемся в определенную атмосферу. Допустим, это стихотворение «Конь морской». Под него берется образ моря. Сначала слушаем этюд Шопена, затем протанцовываем эту музыку, как бы пропускаем эмоции через тело, показываем их. Одновременно смотрим репродукцию картины «Девятый вал» Айвазовского — видим море, слышим его в музыке. Только после этого эмоционального погружения мы приступаем непосредственно к тексту. Чем глубже психологически ребенок погружается в материал, тем меньше он волнуется на публике, тем спокойнее расскажет стихи. И запомнит их надолго, ведь работает эмоциональная память.
Стихотворения подобраны таким образом, что эмоциональные состояния меняются, а значит, в зависимости от настроения меняется и музыка. Дети учатся быстро переключаться — это тренирует психику, учит не «застревать» в одной эмоции, в одном состоянии. Эта психологическая гибкость очень помогает потом в жизни, социуме.
У нас есть еще и отдельный блок занятий — музыкальное развитие. Занимаемся с помощью специального пособия «Мои первые песенки». Мы с Татьяной Ивановной писали эти песни в студии около двух лет. Могу похвалиться, двадцать из сорока песен — мои. Песенки написаны в правильных, удобных для детей тональностях и темпах, в комплект входит книжка с картинками и два диска. Песни написаны со словами и нотами. То есть, в методику входит обучение музыкальной грамоте, простейшим ритмическим формулам, чистому интонированию.
— С какого возраста можно приходить на занятия?
— Методика состоит из нескольких ступеней. Есть программа для детей 3-4 лет — это первый год обучения. Затем 4-5 лет, второй год, и постарше, 5-7 лет — третий и четвертый годы обучения. Там мы уже проходим оперы.
— Как же воспринимают оперу маленькие дети?
— Вы, наверное, представили сейчас что-то вроде уроков музыкальной литературы в музыкальной школе: учитель рассказывает биографию композитора, а потом дети молча слушают оперу? Нет, все происходит иначе.
Драматургия оперы — в данном случае материал для разбора. Мы обсуждаем с детьми характеры и поступки героев, почему герой поступил так или иначе, к чему это привело, что бы произошло, если бы он действовал по-другому. Я рассказываю об истории, эпохе. Например, если это «Ромео и Джульетта», рассказываю, что такое Верона, показываю репродукции. Конечно, рассказываю о Шекспире — мы всегда работаем с литературной основой. Мы читаем по ролям. Допустим, когда «погружаемся» в «Евгения Онегина» — кто сегодня будет Онегиным, кто Ленским, кто Ольгой, кто Татьяной. Детям это очень интересно. Я даю кусочки текста, читаем вместе. А потом, когда дети уже погружаются в определенное эмоциональное состояние, когда уже подключена драматургия, ставлю им арии. Они уже знают героев, отождествляют себя с ними, знают кусочки текста — им интересно слушать.
И знаете, что они особенно любят? Обсуждать, что могло бы быть в конце, если бы герой поступил не так, как у автора, а иначе. К чему может привести поступок, вроде бы маленький поворот в жизни, как он может повлиять на судьбу множества людей. Дети уже начинают задумываться об этом, о вопросах выбора в жизни, о поведении, над тем, что такое добро и зло — это и есть воспитание через искусство.
И конечно, мы с детьми смотрим и видеозаписи опер и балетов, лучшие мировые постановки. Это русская и западная классика.
Не стоит пугаться серьезного жанра. Вся методика адаптирована для детей дошкольного возраста, занятия проходят в игровой форме. И, конечно, к операм мы переходим постепенно. Сначала слушаем романсы, хоровые произведения. И учимся просто на слух разбирать слова — о чем поют. Первый год обучения, для маленьких, — это, например, «Карнавал животных» Сен-Санса, «Времена года» Вивальди. Сказки, сюжеты для трехлетних подбираются таким образом, чтобы ребенок выбрал себе героя — сегодня он один, завтра другой. Активизируем мышление: «А что дальше?», «А как бы ты поступил?», «А давай представим, что ты сделал по-другому». Ребенок сам приходит к выводу, что хорошо, а что плохо, а музыка помогает раскрываться эмоционально.
— Вы обсуждаете какие-то конкретные темы на примерах сюжетов опер?
— Да. Например, слушаем отрывки из оперы «Орфей и Эвридика» и затрагиваем тему «держать своё слово». Орфей не выдержал и оглянулся. Какого качества ему не хватило? Терпения, выдержки. Я всегда говорю, что герои — это не какие-то сказочные персонажи, а такие же люди, как мы с вами.
Родители всегда знают, какие темы мы обсуждаем с детьми на занятиях. У ребят есть тетрадочки, куда они записывают свои размышления. Если еще не умеют писать, это делают родители. После урока я выхожу к родителям, рассказываю, чем мы занимались, даю домашнее задание. У всех есть дома музыкальные диски. Родители слушают музыку вместе с детьми — в машине, дома. И это очень сплачивает семью — родители сами мне об это говорят.
— А если родители не любят классическую музыку?
— Вы знаете, через детей они начинают её слушать. И открывают для себя классику. Потом вместе в театр ходят. Бывает, родители страшно удивлены — как вообще возможно в пять лет воспринимать оперу? У нас одна пятилетняя девочка три раза ходила на оперу «Иоланта» Чайковского. Просто взрослые в плену стереотипов. А у детей нет навязанных штампов о какой-то сложности классической музыки.
Представьте, папа с дочерью пошли на оперу в театр. Папа не выдержал и после первого действия ушел в буфет. А ребенок сидит, смотрит и слушает с удовольствием. И папе интересно, почему так происходит, удивляется — зачем ей эта ария Ленского? Дочь потом рассказывает, показывает, она как рыба в воде в этом сюжете. Папа начинает интересоваться, слушать потихоньку, даже если до этого го музыкальные вкусы ограничивались прослушиванием радио в машине. Родители нередко говорят мне: «Вот если бы нам так в детстве рассказывали о классике, погружали в эту среду без нравоучений и навязывания…Мы многое упустили».
— Как помогают эти занятия детям, когда они приходят в школу?
— Многие учителя русского языка и литературы потом благодарят нас. Почему? Мы же много работаем со стихами, развиваем речь и, что особенно важно, навык пересказа. Для школьного обучения это очень важно. А мы это с трех лет фактически делаем: пересказываем сюжеты, которые узнали, прошли. Я учу мам задавать наводящие вопросы, потому что далеко не каждый маленький ребенок может от начала до конца связно рассказать какую-то историю. «Кто там главный герой?», «что было дальше?», «а что потом случилось?», «а чем дело кончилось?»
Развивается речь, память и внимание, и это помогает уже не только на русском и литературе, а в принципе в учебе. Плюс, что не менее важно, дети учатся общаться.
— Как часто проходят занятия?
— Да раза в неделю.
— Приводят только дошкольников, до семи лет?
— Есть и школьники. Программа настолько выросла, да и дети с родителями настолько не хотят с нами расставаться, что продолжают ходить на занятия. Поэтому я сделала не четыре года обучения (как предполагала методика), а пятый, шестой и седьмой. Есть и дети, которые ходят заниматься уже десять лет (начали с трех), им сейчас уже 12-13. Материала — музыки, драматургии, поэзии — огромное количество, хватит на всех.
— Возвращаясь к самым маленьким. Некоторые в три года и не говорят толком. Это не мешает занятиям?
— Нет, это и не нужно абсолютно, нет такой проблемы. Не говорит — зато внимательно слушает. Главное, чтобы ребенок умел слушать, мог взаимодействовать с другими детьми.
— «Ваши» дети отличаются от сверстников, которые ничем подобным не занимались?
— Скажем так - это дети, которые умеют мыслить. Они не будут бездумно зубрить и повторять за учителем. Они учатся думать, они привыкли искать информацию. Возможно, они не очень удобны для всех учителей, потому что задают много вопросов. Но для педагогов, которые живут своим предметом, увлечены своим делом, это отличные ученики.
Они сосредоточены, потому что у нас на занятии несколько раз меняются действия: только что пели, и вот мы уже что-то делаем под музыку, и ребята должны быстро переключаться и концентрироваться на определенном занятии.
А если говорить о музыкальной школе, то наших детей туда берут, что называется, с руками и ногами. Они знают музыкальную грамоту, переслушали много музыки, они уже в музыкальной среде живут.
— Многие педагоги и психологи говорят, что у современных детей проблемы с живым общением. В частности, из-за обилия гаджетов.
— Да, есть такая проблема. И в этом смысле наша методика хорошо работает, потому что она групповая. Родители часто спрашивают, можно ли ходить на индивидуальные занятия? Нет, методика работает только в группе. У нас в группах воспитываю детей не я, а другие дети. Если кто-то совсем не может сосредоточиться, мешает, группа говорит: «Посиди тихонько, пойди погуляй, всем интересно, а ты мешаешь». И ребенок понимает, как надо вести себя в социуме, в коллективе. Татьяна Ивановна всегда говорила — если видишь, что у ребенка психологические проблемы — останови музыку, останови сюжет, работай с ребенком. Он один, как в колбе, не выживет.
Родители часто приводят ко мне и детей, которые готовятся к садику. У нас на занятиях много тактильных действий — ручку друг другу даем, водим хороводы и так далее. Это очень помогает, ведь иной раз домашние дети совершенно не понимают, зачем им какой-то другой, посторонний ребенок нужен.
— Как вы, педагог с классическим музыкальным образованием, пришли к этой методике, почему выбрали именно её?
—Да, я профессиональный музыкант, с малышами работаю почти 20 лет. Пока не родился свой ребенок, как-то и не задумывалась о поиске методик преподавания. Есть огромное количество программ, методов, которые занимаются исключительно навыками. Навык письма, чтения, игры на музыкальном инструменте и так далее. Но все навыки должны быть на каком-то стержне, на внутреннем качестве личности человека. Если у человека психологические проблемы, зажимы, обида — он с этими навыками мало чего достигнет, потому что не понимает, как взаимодействовать с людьми.
— Занятия доступны по стоимости для среднего горожанина?
— Абсолютно доступны — 3500 рублей в месяц, это восемь занятий. Можно посчитать, во сколько обойдутся занятия, если ходить отдельно, скажем, в театральную, музыкальную и еще какую-нибудь развивающую студию. Наши занятия комплексные, включают в себя пять направления. Это уже экономия родительских ресурсов, денег и времени.
— Можно ли прийти на пробное занятие?
— Конечно. Первое пробное занятие у нас бесплатное. Мы посмотрим, как у ребенка с вниманием, может ли он быть в группе или еще не готов. Если ребенок гиперактивный — не беда, они не сидят весь урок на стульчиках. Бывает, что дети не сразу раскрываются. Ребенок может два-три занятий сидеть замкнутым, а потом начать принимать участие. Мы, взрослые, очень нетерепеливы, начинаем как бы подталкивать в спину своего ребенка: «Ну давай, давай». И вместо того, чтобы слушать учителя и получать удовольствие от занятий, ребенок тратит все свои психологические защитные силы на то, чтобы соответствовать ожиданиям родителей.
Если я вижу, что у ребенка какие-то серьезные психологические проблемы, я готова к открытому разговору с родителями, у меня есть хорошие сильные психологи. Здесь надо работать индивидуально, и потом ребенок снова может вернуться в группу, через какое-то время. Но это редкие проблемы и редкие случаи.
— Можно ли записаться на занятия среди учебного года, например, начать ходить зимой?
— Да, можно. У нас же не математика, где тему пропустил — и от всех отстал. У нас постоянно меняются темы, композиторы.
И, кстати, мы очень ждем мальчиков. Девочек традиционно ходит больше, а у нас есть роли королей и принцев. Знаете, у нас принято говорить «дошкольник», «учащийся», бесполые такие определения. А у нас мальчики и девочки. Мальчики сами ставят пластиковые стульчики для девочек. Учатся вести девочек в танце, после подводят к стульчику и сажают, благодарят. Мы расставляем акценты: мальчик — сильный, мальчик — защитник, мальчик — помощник, девочка — немного другая, но и у нее есть свои сильные стороны. Ведь все это есть и в сказках, и в жизни.
«Воспитание искусством»: запись по телефону 8(916) 540-53-91
Занятия проходят в корпусах 410, 164 и 2019
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