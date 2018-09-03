— В Зеленограде достаточно много детских студий с музыкальными, театральными, художественными занятиями. Чем отличается ваша методика «Воспитание искусством»?

— Это методика, которую создала более двадцати лет назад пианистка, педагог с мировым именем Татьяна Ивановна Смирнова, у которой я училась. По такой методике работает множество филиалов в Москве, а теперь и в Зеленограде. Её суть заложена уже в названии: «воспитание искусством» — развитие личности ребенка через классическую музыку, литературу, театр, танец. Это не обучение механически навыкам, а воспитание через развитие эмоциональной сферы, без чего воспринимать искусство невозможно.

Есть танцевальные кружки, есть театральные и музыкальные студии. А «Воспитание искусством» предполагает комплексное развитие ребенка. Соответственно, экономятся силы, время, деньги родителей. Литература соединена с музыкой, изобразительным искусством, театром, ритмикой, пластикой, ораторским искусством.

— Как это выглядит на практике?

— Например, мы все привыкли учить с нашими детьми стихи. Обычно ребенок просто заучивает его на память, чтобы потом прочитать в детском саду. У нас на занятиях мы сначала погружаемся в определенную атмосферу. Допустим, это стихотворение «Конь морской». Под него берется образ моря. Сначала слушаем этюд Шопена, затем протанцовываем эту музыку, как бы пропускаем эмоции через тело, показываем их. Одновременно смотрим репродукцию картины «Девятый вал» Айвазовского — видим море, слышим его в музыке. Только после этого эмоционального погружения мы приступаем непосредственно к тексту. Чем глубже психологически ребенок погружается в материал, тем меньше он волнуется на публике, тем спокойнее расскажет стихи. И запомнит их надолго, ведь работает эмоциональная память.

Стихотворения подобраны таким образом, что эмоциональные состояния меняются, а значит, в зависимости от настроения меняется и музыка. Дети учатся быстро переключаться — это тренирует психику, учит не «застревать» в одной эмоции, в одном состоянии. Эта психологическая гибкость очень помогает потом в жизни, социуме.

У нас есть еще и отдельный блок занятий — музыкальное развитие. Занимаемся с помощью специального пособия «Мои первые песенки». Мы с Татьяной Ивановной писали эти песни в студии около двух лет. Могу похвалиться, двадцать из сорока песен — мои. Песенки написаны в правильных, удобных для детей тональностях и темпах, в комплект входит книжка с картинками и два диска. Песни написаны со словами и нотами. То есть, в методику входит обучение музыкальной грамоте, простейшим ритмическим формулам, чистому интонированию.