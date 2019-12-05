Техническое открытие успешно состоялось 1 декабря. В кофейне есть посадочные места, полюбившаяся шоколадная продукция ручной работы, десерты и кофе свежей обжарки, которое готовится на самой лучшей итальянской кофе-машине La Marzocco. Так же в заведении ввели альтернативные кофейные напитки такие как V60 и аэропресс.
Команда, возглавляющая зеленоградскую компанию Ruma’s, настроена на развитие российского бренда, в то время как основатель, Рума Мотренко, после успешного запуска новой полноценной кофейни в Зеленограде, возвращается обратно в Барселону продолжать развитие европейской сети.
Время работы кофейни с 7 декабря с 8 до 23 часов каждый день.
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