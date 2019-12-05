Команда, возглавляющая зеленоградскую компанию Ruma’s, настроена на развитие российского бренда, в то время как основатель, Рума Мотренко, после успешного запуска новой полноценной кофейни в Зеленограде, возвращается обратно в Барселону продолжать развитие европейской сети.



Время работы кофейни с 7 декабря с 8 до 23 часов каждый день.

http://www.rumas.me/