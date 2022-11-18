В это нелегкое время Александр Петров продолжает вести тренировки по капоэйре. Он считает, что спорт — это одно из средств, помогающих избавляться от стресса. Детям, несмотря ни на что, необходимо получать физическое развитие и наполняться позитивными эмоциями — как раз то, что они могут найти в капоэйре.
Капоэйра — это афро-бразильское боевое искусство, которое развивает силу, ловкость, гибкость, благодаря акробатическим и гимнастическим упражнениям, а ещё вы научитесь петь песни на португальском языке!
Александр ждёт вас на своих тренировках!
Первая тренировка БЕСПЛАТНАЯ!
Тренировки проходят по адресам:
- МЖК, корпус 533
- Андреевка, 31Аc1
- 9 микрорайон, корпус 928.
Телефон: 8-926-414-06-45, Александр
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