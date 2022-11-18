В это нелегкое время Александр Петров продолжает вести тренировки по капоэйре. Он считает, что спорт — это одно из средств, помогающих избавляться от стресса. Детям, несмотря ни на что, необходимо получать физическое развитие и наполняться позитивными эмоциями — как раз то, что они могут найти в капоэйре.