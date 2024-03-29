Условия:

Работа на чистом складе!

Заработок в день до 4000р (зависит от количества собранных наборов)

Расчет каждые 2 недели

График можно рассмотреть любой. Смена с 08:00 до 20:00 (11 часов рабочих и 1 час перерыв). Возможна подработка 1-2 дня в неделю

Обязанности:

Упаковка/распаковка коробов с продукцией

Комплектация наборов

Стикеровка товара

Контакты: Звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по номеру 8-925-078-04-87 (Яна) или пишите в вотсап/телеграм.

Если вы не дозвонились, приходите на собеседование по адресу: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, офис 119