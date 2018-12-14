В преддверии Нового Года, по сложившейся традиции, группа компаний «Никор» запускает акцию «Традиционные Рождественские скидки»
Хорошая новость! В этом году скидок еще больше:
- На все стоматологические услуги (за исключением ортодонтии;)
- На имплантаты Paltop;
- На имплантаты Nobel Biocare.
Поздравляем с наступающими праздниками и приглашаем Вас в сеть стоматологических клиник «Никор».
Хотите узнать подробнее?
Запись по телефону: +7 (499) 272 48 58 и на сайте: nikor-n.ru
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- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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и рукоделия
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