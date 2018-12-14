Традиционные Рождественские скидки от группы компаний «Никор» 14.12.2018 группа компаний «Никор» Реклама

В преддверии Нового Года, по сложившейся традиции, группа компаний «Никор» запускает акцию «Традиционные Рождественские скидки»

Хорошая новость! В этом году скидок еще больше:

Поздравляем с наступающими праздниками и приглашаем Вас в сеть стоматологических клиник «Никор».

Хотите узнать подробнее?

Запись по телефону: +7 (499) 272 48 58 и на сайте: nikor-n.ru

https://www.instagram.com/nikor_n/

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