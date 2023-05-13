Торжественное открытие кафе-мороженого «33 Пингвина» — 14 мая в ТК «Панфиловский» 14 мая 15:00 Торговый комплекс "Панфиловский"

«33 Пингвина» приглашают 14 мая на открытие кафе-мороженого сети в ТК «Панфиловский». Вас ждёт «Вкусландия» — праздничная программа с ростовыми куклами и циркачами, розыгрышем призов и другими развлечениями.

Вы когда нибудь были в стране сладостей? Там, где текут реки лимонада? Там, где облака из сладкой ваты?

Там, где все горы и равнины из вкуснейшего мороженого и изумительных вафель? Нет?! Тогда добро пожаловать во Вкусландию! Страна детства и мечтаний любого ребенка! Вы боитесь там заблудиться?! Ну что вы! Эту страну наполняют удивительные жители — это гномы-сладкоежки! Они с удовольствием проведут вам экскурсию по волшебной стране!

Ой, подождите-ка! Вы попали в самый разгар веселья! Ведь именно сегодня Вкусландия празднует свой юбилей! И по этому поводу гномы ждут очаровательную Панду из солнечной Азии, Индийского слона Томми из волшебной Индии, белого медведя Умку из заснеженной Антарктиды и многих других гостей!

Приходите и вы! Приходите, даже если вы стали взрослым! Ведь Вкусландия — страна для всех.

В программе:

  • интерактивная анимационная программа
  • ди-джей
  • ходулисты
  • трёхметровые куклы
  • цирковое шоу
  • шоу мыльных пузырей
  • розыгрыш призов
  • и многое другое.

Адрес: Панфиловский проспект, 6А, ТК «Панфиловский», второй этаж (напротив «Планетиум»).
Дата: 14 мая с 15:00 до 20:00.

Метки:
рестораны и кафе, мороженое, Торговый комплекс "Панфиловский"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Управление зеленоградским «Ангстремом» передали государству из-за срыва гособоронзаказа Новости
Торжественное открытие кафе-мороженого «33 Пингвина» — 14 мая в ТК «Панфиловский» Реклама
Объезд узкой дороги в 3-м микрорайоне обустроили по тротуару. А сделать обход для пешеходов забыли Новости
Пивной бар Draft’n’Craft открывается на Крюковской площади Новости
Полиция отказалась искать неизвестных, уничтоживших молодые деревья в зеленоградском дворе. Потому что неизвестно, кто их посадил Новости
Клиентский день с французским брендом Academie в салоне красоты «Никор» — 18 мая скидки, подарки, консультации врача бренда и фуршет Реклама
Прогулка по Екатерининскому тракту — участку старой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, расположенному в Зеленограде Истории
Супер-вкусная акция на манго Перу — три по цене двух Реклама
Чиновники опровергли слухи о закрытии детсада в 10-м микрорайоне. А таинственное родительское собрание внезапно отменили Новости
15 мая магазинам сети «Я Сама» — 25 лет. В честь юбилея скидки от 25% на весь ассортимент Реклама
Горячую воду отключат в районе Крюково с 16 по 25 мая Гид
Вестерн для детей «Вождь краснокожих» — 16 мая в КЦ «Зеленоград» Афиша
Историческую скульптуру оленей обещают отреставрировать и вернуть на место Новости
Школа программирования «Софтиум» открывает набор в летние смены в детский клуб «Кид Эволюция» Реклама
Изменения расписания электричек до конца мая — многочасовые перерывы и увеличения интервалов Новости
Поселок «Трамвай» обжаловал решение зеленоградского суда о сносе своего незаконного забора Новости
Помещения в аренду под различные сферы деятельности, развивающие центры — по очень низкой цене в Центре активной жизни «Савёлки». Скоро открытие нового детского парка развлечений и фитнес-клуба Реклама
Выставка электронных игр 1980-х годов — в музее истории МИЭТа Афиша
Детский сад в 10-м микрорайоне могут закрыть из-за недобора детей. Но запись в него уже закрыта Новости
Завершается голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Заброшенный мемориал «Последний рубеж» на Пятницком шоссе успели привести в порядок к 9 Мая Новости
Лето в «Середниково Парк» — идёт запись в лагерь-клуб BeanClub для детей 6-12 лет Реклама
Летом в «Зеленопарке» откроется городской термальный курорт Termoland Новости
Между «Речным вокзалом» и «Сходненской» возобновил работу речной маршрут. Оплачивать можно картой «Тройка» Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому поставили в зеленоградском парке Победы ровно 20 лет назад Истории
Зеленоградский театр «Ведогонь» начал работу над двумя новыми спектаклями — по пьесам Астрид Линдгрен и Алексея Толстого Новости
Какие места в Зеленограде обрабатывают от клещей Гид
Вынесен приговор по делу о гибели пассажира электрички, которого зажало дверьми. Что выяснило следствие, как оправдывался машинист и почему трагедия может повториться Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру