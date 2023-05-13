«33 Пингвина» приглашают 14 мая на открытие кафе-мороженого сети в ТК «Панфиловский». Вас ждёт «Вкусландия» — праздничная программа с ростовыми куклами и циркачами, розыгрышем призов и другими развлечениями.
Вы когда нибудь были в стране сладостей? Там, где текут реки лимонада? Там, где облака из сладкой ваты?
Там, где все горы и равнины из вкуснейшего мороженого и изумительных вафель? Нет?! Тогда добро пожаловать во Вкусландию! Страна детства и мечтаний любого ребенка! Вы боитесь там заблудиться?! Ну что вы! Эту страну наполняют удивительные жители — это гномы-сладкоежки! Они с удовольствием проведут вам экскурсию по волшебной стране!
Ой, подождите-ка! Вы попали в самый разгар веселья! Ведь именно сегодня Вкусландия празднует свой юбилей! И по этому поводу гномы ждут очаровательную Панду из солнечной Азии, Индийского слона Томми из волшебной Индии, белого медведя Умку из заснеженной Антарктиды и многих других гостей!
Приходите и вы! Приходите, даже если вы стали взрослым! Ведь Вкусландия — страна для всех.
В программе:
- интерактивная анимационная программа
- ди-джей
- ходулисты
- трёхметровые куклы
- цирковое шоу
- шоу мыльных пузырей
- розыгрыш призов
- и многое другое.
Адрес: Панфиловский проспект, 6А, ТК «Панфиловский», второй этаж (напротив «Планетиум»).
Дата: 14 мая с 15:00 до 20:00.