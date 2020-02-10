Торговый центр «Зельгрос» приглашает на работу 10.02.2020 Торговый центр «Зельгрос»

Гипермаркет сети «Зельгрос» открылся в 17 микрорайоне 6 сентября 2018 года. На территории Зеленограда это первый магазин формата Cash & Carry — не только розничная, но и мелкооптовая торговля. Торговая площадь гипермаркета 3,7 тысяч кв.м. В гипермаркете сети «Зельгрос» представлены: непродовольственные товары, мясные, рыбные изделия, бакалея, кондитерские изделия, овощи, фрукты, алкогольная продукция и многое другое.

Сеть торговых центров «Зельгрос» приглашает на работу:

  • Руководителя отдела «Мясо».
  • Заместителей руководителей в отделы:
    *мясо,
    *рыба,
    *общий отдел, направление бакалея, напитки.
  • Управляющего кафе.
  • Операторов торгового зала.

Торговый центр «Зельгрос» предлагает: работу в соответствии с ТК РФ, оформление медицинской книжки, спецодежду, компенсацию питания, скидки на товары ТЦ, полис ДМС.

Заполнить анкету соискателя можно в ТЦ «Зельгрос» на стойке информации ежедневно с 7:00 до 23:00

Торговый центр «Зельгрос»:

Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 35
Телефон: 8-499-755-01-29 (с 8:00 до 17:00)
Адрес электронной почты: 020-PB.Selenograd@Selgros.ru

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