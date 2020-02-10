Гипермаркет сети «Зельгрос» открылся в 17 микрорайоне 6 сентября 2018 года. На территории Зеленограда это первый магазин формата Cash & Carry — не только розничная, но и мелкооптовая торговля. Торговая площадь гипермаркета 3,7 тысяч кв.м. В гипермаркете сети «Зельгрос» представлены: непродовольственные товары, мясные, рыбные изделия, бакалея, кондитерские изделия, овощи, фрукты, алкогольная продукция и многое другое.
Сеть торговых центров «Зельгрос» приглашает на работу:
- Руководителя отдела «Мясо».
- Заместителей руководителей в отделы:
*мясо,
*рыба,
*общий отдел, направление бакалея, напитки.
- Управляющего кафе.
- Операторов торгового зала.
Торговый центр «Зельгрос» предлагает: работу в соответствии с ТК РФ, оформление медицинской книжки, спецодежду, компенсацию питания, скидки на товары ТЦ, полис ДМС.
Заполнить анкету соискателя можно в ТЦ «Зельгрос» на стойке информации ежедневно с 7:00 до 23:00
Торговый центр «Зельгрос»:
Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 35
Телефон: 8-499-755-01-29 (с 8:00 до 17:00)
Адрес электронной почты: 020-PB.Selenograd@Selgros.ru