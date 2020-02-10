Гипермаркет сети «Зельгрос» открылся в 17 микрорайоне 6 сентября 2018 года. На территории Зеленограда это первый магазин формата Cash & Carry — не только розничная, но и мелкооптовая торговля. Торговая площадь гипермаркета 3,7 тысяч кв.м. В гипермаркете сети «Зельгрос» представлены: непродовольственные товары, мясные, рыбные изделия, бакалея, кондитерские изделия, овощи, фрукты, алкогольная продукция и многое другое.