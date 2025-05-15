TopGun исполнилось 10 лет! 15.05.2025 Реклама ИП Кондрашкин А.Е. ИНН:771513402399 erid:2Vtzquzt51v

Уже 10 лет открыты двери двух отделений нашего города, и более тысячи мужчин ежемесячно выбирают @Тopgunzelenograd.

Если вам кажется, что в Тopgunzelenograd дорого, то вы ошибаетесь. Потому что стрижки в Тopgunzelenograd начинаются от 2000 рублей!

А если вы еще ни разу не были в @Тopgunzelenograd, то это легко исправить с приятной скидкой в 20% на первое посещение в любом из двух отделений в нашем городе.

Для вас барберы с большим опытом работы специалисты разного класса и разной ценовой политикой, где Каждый найдет своего специалиста.

В обоих отделениях, вас ждут бесплатные массажные кресла Ямагучи, чтобы вы могли отдохнуть, до стрижки или после, бесплатные напитки, высочайший уровень комфорта, приятная мужская дружеская атмосфера. И все сделано для того, чтобы ваше посещение Тopgunzelenograd было не просто стрижка и бритье, а получение удовольствие переходящее в традицию. Территория, где можно просто отдохнуть и получить новый образ.

Режим работы

Площадь Юности д. 2 с 10:00 ч. до 20:00 ч.

Отделение корпус 1805 с 10:00 ч. до 22:00 ч.

Зеленоград,

Площадь Юности д.2

8-916-448-24-44


Зеленоград

Корпус 1805

Работает до 22:00

8-905-720-04-44

https://vk.com/topgunzelenograd

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