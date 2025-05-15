Уже 10 лет открыты двери двух отделений нашего города, и более тысячи мужчин ежемесячно выбирают @Тopgunzelenograd.
Если вам кажется, что в Тopgunzelenograd дорого, то вы ошибаетесь. Потому что стрижки в Тopgunzelenograd начинаются от 2000 рублей!
А если вы еще ни разу не были в @Тopgunzelenograd, то это легко исправить с приятной скидкой в 20% на первое посещение в любом из двух отделений в нашем городе.
Для вас барберы с большим опытом работы специалисты разного класса и разной ценовой политикой, где Каждый найдет своего специалиста.
В обоих отделениях, вас ждут бесплатные массажные кресла Ямагучи, чтобы вы могли отдохнуть, до стрижки или после, бесплатные напитки, высочайший уровень комфорта, приятная мужская дружеская атмосфера. И все сделано для того, чтобы ваше посещение Тopgunzelenograd было не просто стрижка и бритье, а получение удовольствие переходящее в традицию. Территория, где можно просто отдохнуть и получить новый образ.
Площадь Юности д. 2 с 10:00 ч. до 20:00 ч.
Отделение корпус 1805 с 10:00 ч. до 22:00 ч.
Зеленоград,
Площадь Юности д.2
8-916-448-24-44
Зеленоград
Корпус 1805
Работает до 22:00
8-905-720-04-44