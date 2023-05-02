Предлагаем вашему вниманию услуги типографии «Рехаус». Здесь изготавливают любые виды наружной рекламы для магазинов, кафе, торговых центров — короба, крышные установки, баннеры на раме с подсветкой или без. Монтаж рекламной продукции любой сложности.
- Изготовление световых вывесок.
- Заполнение документов согласно Приложению №1 к постановлению Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП. (Правила размещения и содержания информационных конструкций).
- Офсетная печать: листовки, каталоги журнального типа, бумажные пакеты.
- Все виды наклеек: от стикеров на кофе до рекламных полотен. Фигурная вырубка!
- Лазерная резка акрила и его дальнейшая гибка для ваших целей.
- Работа с декораторами — оформление свадеб, ростовые фигуры, изготовление арок из сендвича.
- Фальш-фасады.
- Брендирование авто, брендирование одежды.
При заказе монтажа — доставка бесплатно.
Все вывески изготовлены в соответствии с 902 ПП г. Москвы.
Изготовление брендированных часов из акрила
Все виды наклеек: от стикеров на кофе до рекламных полотен. Фигурная вырубка!
Праздничный декор
Офсетная печать: листовки, каталоги журнального типа, бумажные пакеты
Печать плакатов, наклеек
Световые вывески
Брендирование авто
Адрес: Зеленоград, проезд 4801, дом 5, этаж 2
Телефоны: 8-495-981-55-91, 8-926-705-46-51.
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