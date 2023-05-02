Типография «Рехаус» предлагает изготовление наружной рекламы любой сложности — а также офсетную печать и другие типографские услуги 02.05.2023 Реклама

Предлагаем вашему вниманию услуги типографии «Рехаус». Здесь изготавливают любые виды наружной рекламы для магазинов, кафе, торговых центров — короба, крышные установки, баннеры на раме с подсветкой или без. Монтаж рекламной продукции любой сложности.

  • Изготовление световых вывесок.
  • Заполнение документов согласно Приложению №1 к постановлению Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП. (Правила размещения и содержания информационных конструкций).
  • Офсетная печать: листовки, каталоги журнального типа, бумажные пакеты.
  • Все виды наклеек: от стикеров на кофе до рекламных полотен. Фигурная вырубка!
  • Лазерная резка акрила и его дальнейшая гибка для ваших целей.
  • Работа с декораторами — оформление свадеб, ростовые фигуры, изготовление арок из сендвича.
  • Фальш-фасады.
  • Брендирование авто, брендирование одежды.

При заказе монтажа — доставка бесплатно.

Все вывески изготовлены в соответствии с 902 ПП г. Москвы.

Адрес: Зеленоград, проезд 4801, дом 5, этаж 2
Телефоны: 8-495-981-55-91, 8-926-705-46-51.

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Метки:
наружная реклама, типография, Рехаус
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