Тинсхолл: сопровождение детей на заочной форме обучения 20.07.2026 Реклама АНО ДО «ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО» ИНН:7735212050 erid:2VtzqxQUgnn

Не каждому ребенку подходит массовая школа.

Иногда ребенку нужен не репетитор.

Не больше домашних заданий.

Не больше контроля.

Ему нужна среда, в которой его действительно видят.

ТИНСХОЛЛ — это не школа.
Мы сопровождаем детей на заочной форме обучения и берем ответственность за их развитие.

Мы даем развитие ребенку— академическое, личностное и профессиональное.

Поэтому у нас:

— классы до 12 человек;
— индивидуальный образовательный маршрут для каждого;
— мы проверяем реальные знания;
каждая тема должна быть освоена — даже если ребенок болел или пропустил занятия;
— у каждого ученика есть понятная карта прогресса: сильные стороны и темы, требующие доработки;
— наставник сопровождает ребенка и поддерживает семью на протяжении всего учебного года;
— безопасная среда без буллинга, где можно ошибаться, задавать вопросы и расти.

Мы убеждены, что успех ребенка — это не только высокий балл на экзамене.

Это умение мыслить, брать ответственность, работать в команде, уверенно общаться, использовать современные технологии и находить свое место в быстро меняющемся мире.

Есть несколько мест во 2-11 классы.

Зачисление проходит по результатам диагностических работ по русскому языку и математике.

Диагностика — 13 и 20 августа.

Количество мест ограничено.

8-903-001-53-77
Или оставьте ваш номер и мы перезвоним вам www.detizel.ru

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