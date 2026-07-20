Не каждому ребенку подходит массовая школа.
Иногда ребенку нужен не репетитор.
Не больше домашних заданий.
Не больше контроля.
Ему нужна среда, в которой его действительно видят.
ТИНСХОЛЛ — это не школа.
Мы сопровождаем детей на заочной форме обучения и берем ответственность за их развитие.
Мы даем развитие ребенку— академическое, личностное и профессиональное.Поэтому у нас:
— классы до 12 человек;
— индивидуальный образовательный маршрут для каждого;
— мы проверяем реальные знания;
каждая тема должна быть освоена — даже если ребенок болел или пропустил занятия;
— у каждого ученика есть понятная карта прогресса: сильные стороны и темы, требующие доработки;
— наставник сопровождает ребенка и поддерживает семью на протяжении всего учебного года;
— безопасная среда без буллинга, где можно ошибаться, задавать вопросы и расти.
Мы убеждены, что успех ребенка — это не только высокий балл на экзамене.
Это умение мыслить, брать ответственность, работать в команде, уверенно общаться, использовать современные технологии и находить свое место в быстро меняющемся мире.
Есть несколько мест во 2-11 классы.
Зачисление проходит по результатам диагностических работ по русскому языку и математике.
Диагностика — 13 и 20 августа.
Количество мест ограничено.
8-903-001-53-77
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