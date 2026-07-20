Мы убеждены, что успех ребенка — это не только высокий балл на экзамене.



Это умение мыслить, брать ответственность, работать в команде, уверенно общаться, использовать современные технологии и находить свое место в быстро меняющемся мире.



Есть несколько мест во 2-11 классы.



Зачисление проходит по результатам диагностических работ по русскому языку и математике.



Диагностика — 13 и 20 августа.



Количество мест ограничено.



8-903-001-53-77

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