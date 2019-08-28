Теннисная академия «Чемпион» поздравляет вас с началом нового учебного года и объявляет о наборе в школу тенниса на 2019-2020 учебный год!
Наши двери открыты для детей любых возрастов. Приглашаем всех на пробные тренировки, которые пройдут 1, 3 и 7, 8 сентября.
В школе тенниса постоянно тренируется более 100 детей, большинство из которых регулярно участвуют в соревнованиях разного уровня.
Ученики академии много раз становились лучшими в клубе по итогам года в разных возрастных категориях, а также победителями и призерами турниров РТТ.
Один из учеников стал Чемпионом России в этом году!
Ввиду большого числа групп, всегда есть возможность найти оптимальное для вас время.
Для всех категорий по возрасту и уровню ежемесячно проходят соревнования.
Лучшие ученики участвуют в различных клубных турнирах и турнирах РТТ по Москве и Московской области. Занятия проходят на кортах Фитнес-клуба Proclub.
Адрес: Озерная аллея, дом 8
Мы сделаем все, чтобы теннис приносил вам радость изо дня в день!
Более подробную информацию смотрите на сайте www.tennischampion.ru
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Любую информации об Академии вы можете узнать по телефонам:+7(499)455-03-02, +7(965)392-93-00
Теннисная Академия «Чемпион» — мы растим Чемпионов!
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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