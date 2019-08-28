Коротко об академии:

В школе тенниса постоянно тренируется более 100 детей, большинство из которых регулярно участвуют в соревнованиях разного уровня.

Ученики академии много раз становились лучшими в клубе по итогам года в разных возрастных категориях, а также победителями и призерами турниров РТТ.

Один из учеников стал Чемпионом России в этом году!

Ввиду большого числа групп, всегда есть возможность найти оптимальное для вас время.

Для всех категорий по возрасту и уровню ежемесячно проходят соревнования.

Лучшие ученики участвуют в различных клубных турнирах и турнирах РТТ по Москве и Московской области. Занятия проходят на кортах Фитнес-клуба Proclub.

Адрес: Озерная аллея, дом 8

Мы сделаем все, чтобы теннис приносил вам радость изо дня в день!

Более подробную информацию смотрите на сайте www.tennischampion.ru

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Любую информации об Академии вы можете узнать по телефонам:+7(499)455-03-02, +7(965)392-93-00



Теннисная Академия «Чемпион» — мы растим Чемпионов!