«Темпл Бар» — Стейк&Паб от всей души приветствует всех жителей Зеленограда в эти волшебные новогодние праздники 02.01.2026 Реклама ООО «Челси» ИНН:Н9709046932 erid:2VtzqxKZYgi

2026 год — время новых начинаний и свершений. Пусть он станет для каждого из вас периодом ярких открытий, счастливых моментов и исполнения самых заветных желаний.

«Темпл» подготовил для вас Новогодние акции

  • «Семейный обед» — скидка 30% с 12:00 до 16:00.
  • «Веселая компания» — скидки для компании от 6 человек -15%, от 8 человек -20%.
  • Музыкальная программа с 21:00.
  • Открытие нового зала караоке.

Все акции и их подробные условия можно посмотреть на сайте.

Новое меню, мангал, фирменные стейки и шашлыки на живом мангале — можно попробовать в ресторане или заказать доставку: меню.

«Темпл Бар» желает, чтобы в наступающем году ваш дом всегда был полон радости и тепла, а сердце — любви и вдохновения. Пусть удача сопутствует во всех делах, а здоровье будет крепким, как морозный зимний воздух.

Пусть этот Новый год принесёт в вашу жизнь новые возможности, интересные встречи и незабываемые впечатления. Пусть каждый день будет наполнен светом, добром и позитивом.

Поднимем бокалы за то, чтобы все мечты сбывались, а рядом всегда были близкие и дорогие сердцу люди! И ваш любимый «Темпл Бар»! С Новым 2026 годом!

Адрес: «Темпл Бар» — это ресторан с отличной кухней, уютной атмосферой, расположенный в самом центре Зеленограда — на Центральном проспекте, К405А. Яндекс.карты.

Подробнее о ресторане: Сайт, Телеграм, Вконтакте
