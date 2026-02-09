Техцентр Vagplus специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, SEAT), а также с радостью принимает и автомобили других марок.
Услуги и возможности
- Компьютерная диагностика на дилерском уровне
- Плановое ТО и замена технических жидкостей
- Ремонт ходовой, подвески, тормозной системы, сход-развал
- Капитальный ремонт и обслуживание ДВС и КПП
- Чип-тюнинг и программные доработки
- Кузовные и малярные работы (по предварительной записи)
- Шиномонтаж
- И многое другое!
Почему Vagplus — правильный выбор
- Работают на профессиональном оборудовании.
- Используют только качественные запчасти и материалы.
- Прозрачные цены и честная диагностика.
- Опытные мастера с профильным образованием.
- Уютная зона ожидания для клиентов.
- Гарантия на все виды работ.
Vagplus любят своё дело и ценят каждого клиента.
Их цель — чтобы каждый автомобиль, покидая техцентр, находился в идеальном техническом состоянии.
Адрес: Овражная улица, 33, село Алабушево, городской округ Солнечногорск, Московская область. Яндекс.карты.
Телефон для записи: 8-968-591-77-52
Также доступна запись через Телеграм: @vagpluszel
