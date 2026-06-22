Техцентр «Автолидер» — Зеленоград производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства 22.06.2026 Реклама Гулов В.В. ИНН:773513448728 erid:2VtzqwuqzZQ


Можно сделать диагностику:

— передних и задних рычагов
— рулевых наконечников и тяг
— стоек стабилизатора
— сайлентблоков передней подвески
— сайлентблоков задней подвески
— передних тормозных колодок
— задних тормозных колодок
— передних и задних тормозных дисков
— течи тормозной жидкости
— течи охлаждающей жидкости
— течи масла из двигателя
— течи масла из раздаточной коробки или коробки передач



В автосервисе всегда рады предложить вам следующие услуги:

— шиномонтаж
— профессиональная диагностика автомобилей
— регулировка света фар
— капитальный ремонт двигателя с гарантией
— ремонт МКПП ВАЗ
— запчасти для иномарок и отечественных автомобилей
— ремонт ходовой части
— ремонт тормозной системы
— ремонт и сварка глушителей
— компьютерная диагностика автомобилей
— любые слесарные работы
— регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей

— Гарантия на произведённые работы в соответствии с законодательством РФ.
— При заказе автозапчастей в техцентре — скидка на установку.
— Можно заказать автозапчасти для импортных авто.

Срок доставки товаров: в день заказа.
Дополнительная оплата за экспресс-доставку — не взимается.

Гарантия и обмен товаров — в соответствии с законодательством РФ.

Можно сразу установить приобретённую запчасть со скидкой.

Автосервис имеет современное оборудование и предлагает разумные цены.
На произведённые работы тоже даётся гарантия в соответствии с законодательством РФ.

В результате вы получаете двойную гарантию: и на автозапчасть, и на произведённые работы — и выгоду в размере скидки.

Запись по телефонам (обязательна):
8-985-363-77-44
8-917-582-74-74

Звоните прямо сейчас и приезжайте!
Зеленоград, Георгиевское шоссе, вл. 42.
(Ориентир — около заправки «Карат» в 16-м микрорайоне.)

Время работы: с 10:00 до 20:00.
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