

Можно сделать диагностику:





— передних и задних рычагов

— рулевых наконечников и тяг

— стоек стабилизатора

— сайлентблоков передней подвески

— сайлентблоков задней подвески

— передних тормозных колодок

— задних тормозных колодок

— передних и задних тормозных дисков

— течи тормозной жидкости

— течи охлаждающей жидкости

— течи масла из двигателя

— течи масла из раздаточной коробки или коробки передач





В автосервисе всегда рады предложить вам следующие услуги:

— шиномонтаж

— профессиональная диагностика автомобилей

— регулировка света фар

— капитальный ремонт двигателя с гарантией

— ремонт МКПП ВАЗ

— запчасти для иномарок и отечественных автомобилей

— ремонт ходовой части

— ремонт тормозной системы

— ремонт и сварка глушителей

— компьютерная диагностика автомобилей

— любые слесарные работы

— регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей



— Гарантия на произведённые работы в соответствии с законодательством РФ.

— При заказе автозапчастей в техцентре — скидка на установку.

— Можно заказать автозапчасти для импортных авто.



Срок доставки товаров: в день заказа.

Дополнительная оплата за экспресс-доставку — не взимается.



Гарантия и обмен товаров — в соответствии с законодательством РФ.



Можно сразу установить приобретённую запчасть со скидкой.



Автосервис имеет современное оборудование и предлагает разумные цены.

На произведённые работы тоже даётся гарантия в соответствии с законодательством РФ.



В результате вы получаете двойную гарантию: и на автозапчасть, и на произведённые работы — и выгоду в размере скидки.



Запись по телефонам (обязательна):

8-985-363-77-44

8-917-582-74-74



Звоните прямо сейчас и приезжайте!

Зеленоград, Георгиевское шоссе, вл. 42.

(Ориентир — около заправки «Карат» в 16-м микрорайоне.)



Время работы: с 10:00 до 20:00.