Танцевальная школа «DeeClub» в Зеленограде впервые открывает набор в группы на новое ультрамодное направление AFRO DANCE. Зажигательный и энергичный стиль Afro Dance впитал в себя активные движения быстрых африканских танцев.
Это очень ритмичные танцы, все движения четкие, отточенные и раскрепощенные. В этом стиле преобладают яркие, резкие и активные жесты. Это отличает афро дэнс от других видов танца.
Если вы ищете для своего ребенка что-то новое.
Хотите попробовать нечто неизведанное и интересное? Стать лидером нового перспективного направления?
Тогда афро дэнс — именно то, что вам нужно.
Энергия заполняет все пространство и вы не знаете, куда еще ее деть? Африканские танцы помогут вам направить ее в правильное русло. Afro Dance — не только активные и красивые танцы, но и приятная ритмичная музыка, интенсивная фитнес тренировка и отличное настроение.
Местом рождения энергичных и зажигательных танцев считается солнечная и жаркая во всем — Африка, а именно Сахара. Племена через танец соединялись с природой, объединялись между собой, впадали в транс. Считалось, что танцуя, можно общаться с богами.
Afro Dance взял за основу ритуальные движения многих племен. Объединив их и создав таким образом нечто новое — то, что никого не оставит равнодушным. Основой этих ритмичных танцев считается некоторая особенная пульсация музыки. Она проникает внутрь тела, пронизывает душу танцующего и находит свой отголосок в ярких, энергичных и плавных движениях.
В первую очередь в одежде должно быть удобно двигаться.
Подойдут:
- спортивные штаны из хлопка или трикотажа (оверсайз)
- спортивные шорты
- яркие футболки, майки, топы, худи
- кроссовки с качественной амортизацией
- дополнительно: используйте гетры (защита от травм), повязки на голову (защита глаз от пота) и броские аксессуары — серьги и браслеты. Это в стиле Afro!
«DeeClub» — единственная школа танцев в нашем городе, где представлен этот стиль.
Afro dance идеально подходит девочкам-подросткам: приглашают заниматься тинейджеров с 10 до 16 лет.
Все тренировки проходят в Зеленограде, в самом центре города, в просторных залах на втором этаже ТЦ «Юность». Клуб оборудован зеркальными стенами и высокими потолками, здесь установлены самые современные аудио- и световая системы, продуманные системы вентиляции и кондиционирования.
Это ваш шанс!
Afro — это красиво, эмоционально и эффектно.
Не ждите, записывайте ребенка на первое бесплатное пробное занятие, которое поможет определить его таланты и выбрать подходящую группу. «DeeClub» ждет вас!
Телефон для записи: 8-499-653-67-10
Присоединяйтесь к клубу: сайт, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ).