Танцуй как Рианна — танцевальная школа «DeeClub» открывает набор в группы на ультрамодное направление AFRO DANCE 30.10.2024 Реклама ИП Гордеев С.В. ИНН:504409980141 erid:2VSb5xEU1xc

Танцевальная школа «DeeClub» в Зеленограде впервые открывает набор в группы на новое ультрамодное направление AFRO DANCE. Зажигательный и энергичный стиль Afro Dance впитал в себя активные движения быстрых африканских танцев.

Это очень ритмичные танцы, все движения четкие, отточенные и раскрепощенные. В этом стиле преобладают яркие, резкие и активные жесты. Это отличает афро дэнс от других видов танца.

Кому подходит стиль

Если вы ищете для своего ребенка что-то новое.
Хотите попробовать нечто неизведанное и интересное? Стать лидером нового перспективного направления?
Тогда афро дэнс — именно то, что вам нужно.

Энергия заполняет все пространство и вы не знаете, куда еще ее деть? Африканские танцы помогут вам направить ее в правильное русло. Afro Dance — не только активные и красивые танцы, но и приятная ритмичная музыка, интенсивная фитнес тренировка и отличное настроение.

Зарождение Африканских танцев

Местом рождения энергичных и зажигательных танцев считается солнечная и жаркая во всем — Африка, а именно Сахара. Племена через танец соединялись с природой, объединялись между собой, впадали в транс. Считалось, что танцуя, можно общаться с богами.

Afro Dance взял за основу ритуальные движения многих племен. Объединив их и создав таким образом нечто новое — то, что никого не оставит равнодушным. Основой этих ритмичных танцев считается некоторая особенная пульсация музыки. Она проникает внутрь тела, пронизывает душу танцующего и находит свой отголосок в ярких, энергичных и плавных движениях.

Одежда для afro

В первую очередь в одежде должно быть удобно двигаться.

Подойдут:

  • спортивные штаны из хлопка или трикотажа (оверсайз)
  • спортивные шорты
  • яркие футболки, майки, топы, худи
  • кроссовки с качественной амортизацией
  • дополнительно: используйте гетры (защита от травм), повязки на голову (защита глаз от пота) и броские аксессуары — серьги и браслеты. Это в стиле Afro!

Приходите заниматься!

«DeeClub» — единственная школа танцев в нашем городе, где представлен этот стиль.

Afro dance идеально подходит девочкам-подросткам: приглашают заниматься тинейджеров с 10 до 16 лет.

Все тренировки проходят в Зеленограде, в самом центре города, в просторных залах на втором этаже ТЦ «Юность». Клуб оборудован зеркальными стенами и высокими потолками, здесь установлены самые современные аудио- и световая системы, продуманные системы вентиляции и кондиционирования.

Это ваш шанс!
Afro — это красиво, эмоционально и эффектно.

Не ждите, записывайте ребенка на первое бесплатное пробное занятие, которое поможет определить его таланты и выбрать подходящую группу. «DeeClub» ждет вас!

Телефон для записи: 8-499-653-67-10

Присоединяйтесь к клубу: сайт, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ).
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