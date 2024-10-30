Кому подходит стиль

Если вы ищете для своего ребенка что-то новое.

Хотите попробовать нечто неизведанное и интересное? Стать лидером нового перспективного направления?

Тогда афро дэнс — именно то, что вам нужно.

Энергия заполняет все пространство и вы не знаете, куда еще ее деть? Африканские танцы помогут вам направить ее в правильное русло. Afro Dance — не только активные и красивые танцы, но и приятная ритмичная музыка, интенсивная фитнес тренировка и отличное настроение.