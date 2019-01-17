Танцевальный Спортивный Коллектив «Высшая Лига» работает уже более 12 лет в Зеленограде. За это время его воспитанники стали неоднократными лауреатами и призерами различных фестивалей и конкурсов.
Все педагоги коллектива являются действующими мастерами спорта и стали заслуженными педагогами в 2018 году!
«Высшая Лига» так же является крупным организаторам турниров по Бальным танцам, ансамблевым танцам и даже по брейк данс! Часто проходят выступления со звёздами нашей эстрады!
Так же коллектив осуществляет постановку мюзиклов два раза в год, которые показываются на сценах города (МИЭТ, ДТДиМ)
Занятия проходят по следующим дисциплинам :
- Бальный танец,
- Современный танец,
- Эстрадный танец,
- Детский танец,
- Брейк Данс.
С 2018 года Брейк данс, как направление танца, вошёл в Олимпийский вид спорта!
Так же есть занятия по Актерскому мастерству, работает и преподает в студии актёр театра и кино Павел Галич.
Все ученики зарегистрированы от Всероссийской Федерации Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла.
Группы сформированы по возрастам:
- для детей 3 года,
- детей 4-6 лет,
- 7-9 лет,
- 10-13 лет,
- 14 лет и старше.
Занятия танцами стоят от 3000 рублей в месяц, тренировки проходят в лучших залах города Зеленоград.
Адрес занятий:
- Корпус 1514,
- Озёрная аллея, дом 10 (Школа олимпийского резерва).
Занятия проходят каждый день, по вопросам расписания — уточняйте при записи.
Занимайтесь с профессионалами, танцы — это всегда хорошее настроение, и полет души!
https://www.instagram.com/Svetlanapopova89/
Запись по телефону: 8(926)903-44-94
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.