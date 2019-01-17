Танцевальный Спортивный Коллектив «Высшая Лига» работает уже более 12 лет в Зеленограде. За это время его воспитанники стали неоднократными лауреатами и призерами различных фестивалей и конкурсов.

Все педагоги коллектива являются действующими мастерами спорта и стали заслуженными педагогами в 2018 году!