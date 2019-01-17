Танцевальный спортивный коллектив «Высшая Лига» приглашает на занятия детей от 3-х лет и подростков. 12 лет работы в городе 17.01.2019 Танцевальный спортивный коллектив «Высшая Лига» Реклама

Танцевальный Спортивный Коллектив «Высшая Лига» работает уже более 12 лет в Зеленограде. За это время его воспитанники стали неоднократными лауреатами и призерами различных фестивалей и конкурсов.

Все педагоги коллектива являются действующими мастерами спорта и стали заслуженными педагогами в 2018 году!

«Высшая Лига» так же является крупным организаторам турниров по Бальным танцам, ансамблевым танцам и даже по брейк данс! Часто проходят выступления со звёздами нашей эстрады!

Так же коллектив осуществляет постановку мюзиклов два раза в год, которые показываются на сценах города (МИЭТ, ДТДиМ)

Занятия проходят по следующим дисциплинам :

  • Бальный танец,
  • Современный танец,
  • Эстрадный танец,
  • Детский танец,
  • Брейк Данс.

С 2018 года Брейк данс, как направление танца, вошёл в Олимпийский вид спорта!

Так же есть занятия по Актерскому мастерству, работает и преподает в студии актёр театра и кино Павел Галич.

Все ученики зарегистрированы от Всероссийской Федерации Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла.

Группы сформированы по возрастам:

  • для детей 3 года,
  • детей 4-6 лет,
  • 7-9 лет,
  • 10-13 лет,
  • 14 лет и старше.

Занятия танцами стоят от 3000 рублей в месяц, тренировки проходят в лучших залах города Зеленоград.

Адрес занятий:

  • Корпус 1514,
  • Озёрная аллея, дом 10 (Школа олимпийского резерва).

Занятия проходят каждый день, по вопросам расписания — уточняйте при записи.

Занимайтесь с профессионалами, танцы — это всегда хорошее настроение, и полет души!

https://www.instagram.com/Svetlanapopova89/

Запись по телефону: 8(926)903-44-94

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