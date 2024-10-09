Танцевальный спектакль «Новенькая» — 13 октября в Культурном центре «Зеленоград» 09.10.2024 Peклама OOО «С-Импрезо» ИHH:7841025662 еrid:2VSb5xphSqE

Принять вызов или сдаться? Вот главная задача, которая стоит перед героями танцевального спектакля «Новенькая». Языком современного танца дети расскажут о первой любви, дружбе, ненависти, ревности, преодолении себя.

Студия «Stage Art» представляет — спектакль, основанный на знаменитом произведении Владимира Железникова «Чучело».

Вы сможете окунуться в реальную жизнь современных подростков, а детям посмотреть на себя со стороны. Каждый зритель сможет почувствовать себя частью этой трогательной и важной истории.

О студии «Stage Art»: нам более 15 лет, в нашем коллективе более 150 талантливых детей, которые становятся победителями престижных танцевальных, в том числе мировых конкурсов и успешными участниками телевизионных шоу.

Не упустите возможность стать свидетелем уникального события:

  • 13 октября в 17:00
  • Культурный центр «Зеленоград» (ДК)
  • Билеты http://www.kultov.ru
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