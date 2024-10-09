Студия «Stage Art» представляет — спектакль, основанный на знаменитом произведении Владимира Железникова «Чучело».

Вы сможете окунуться в реальную жизнь современных подростков, а детям посмотреть на себя со стороны. Каждый зритель сможет почувствовать себя частью этой трогательной и важной истории.

О студии «Stage Art»: нам более 15 лет, в нашем коллективе более 150 талантливых детей, которые становятся победителями престижных танцевальных, в том числе мировых конкурсов и успешными участниками телевизионных шоу.

Не упустите возможность стать свидетелем уникального события: