Принять вызов или сдаться? Вот главная задача, которая стоит перед героями танцевального спектакля «Новенькая». Языком современного танца дети расскажут о первой любви, дружбе, ненависти, ревности, преодолении себя.
Студия «Stage Art» представляет — спектакль, основанный на знаменитом произведении Владимира Железникова «Чучело».
Вы сможете окунуться в реальную жизнь современных подростков, а детям посмотреть на себя со стороны. Каждый зритель сможет почувствовать себя частью этой трогательной и важной истории.
О студии «Stage Art»: нам более 15 лет, в нашем коллективе более 150 талантливых детей, которые становятся победителями престижных танцевальных, в том числе мировых конкурсов и успешными участниками телевизионных шоу.
Не упустите возможность стать свидетелем уникального события:
- 13 октября в 17:00
- Культурный центр «Зеленоград» (ДК)
- Билеты http://www.kultov.ru