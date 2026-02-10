«Талант Клуб» — детский образовательный центр, где дети от 5 лет учатся с удовольствием, развиваются всесторонне и с уверенностью идут к успеху.
Направления центра:
- Нейропсихолог — развитие внимания, памяти и мышления, помощь в преодолении трудностей в обучении.
- Подготовка к школе — уверенный старт в первый класс: обучение чтению, письму, счёту и развитию мышления.
- Логопед — исправление нарушений речи, улучшение дикции и коммуникативных навыков.
- Ментальная арифметика — тренировка мозга, развитие скорости мышления и концентрации.
- Английский язык — обучение через игры и практику, легко и увлекательно.
- Каллиграфия — формирование красивой и аккуратной письменной речи с первых занятий.
- Спидкубинг — скоростная сборка «кубика Рубика».
В «Талант Клубе» работают опытные педагоги, применяется индивидуальный подход, создаётся тёплая атмосфера — всё для того, чтобы ребёнок чувствовал себя уверенно и с радостью приходил на занятия.
«Талант Клуб» — место, где каждый ребёнок становится успешным!
Записаться на пробное занятие можно уже сегодня:
+7-495-981-56-01
+7-926-855-65-85
Телеграм:https://t.me/talentclub5
Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают Новости
Снежное неравенство: в префектуре объяснили, почему у здания администрации чисто, а соседнюю городскую парковку не убирали неделями Новости
Маркет товаров ручной работы и локальных брендов «Встреча» пройдет 7 марта — мастеров приглашают к участию Новости
Концерт «Мельницы»: программа «Крапива» — это любимые хиты и новые песни, вдохновленные «Дикими лебедями» Андерсена, 12 марта в Зеленограде Новости
Парковку у круглосуточного «Ашана» в Андреевке сделали частично платной: большинству хватает двух бесплатных часов Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Мошеннические сообщения рассылают жителям от имени председателей домовых советов — одно пришло самому председателю, она подала заявление в полицию Новости
Около часа тратят жители Голубого, чтобы выехать из своего района. Причина: пробки и бездействие ГИБДД Новости
Клуб для родителей «Растем вместе. Детские врачи для мам" открывают зеленоградская больница и библиотеки Новости
Зеленоградский суд взыскал 100 тысяч рублей с организатора отменённого концерта группы «Мумий Тролль» Новости
«Доводим ситуацию до конца»: как работает и будет развиваться горячая линия для помощи животным в Зеленограде Новости
Технологическая компания из Зеленограда построила новое производственное здание — но в Солнечногорске Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Мёртвые души» — яркую и очень смешную версию Гоголя со сцены театра Вахтангова с Марией Ароновой в главной роли Новости
Лыжную трассу за 7-м микрорайоном подготовили к выходным — лыжники высоко оценивают качество и отмечают отсутствие пешеходов Новости