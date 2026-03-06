Инженеры МегаФона расширили покрытие мобильной сети в ряде крупных жилых комплексов Москвы. Теперь мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с доступен не только в квартирах, но и в лифтовых и входных зонах зданий.

Надёжная связь появилась внутри ЖК «Символ» в Лефортово и ЖК «Огни» в Раменках. Кроме того, специалисты усилили мобильный сигнал в домах квартала «Атлантик» жилого комплекса «City Bay», расположенного в районе Покровское-Стрешнево.

На севере столицы работы провели в ЖК «Slava» на Ленинградском проспекте, который построен на территории бывшего одноимённого часового завода. Высокоскоростной мобильный интернет также стал доступен внутри ЖК «Capital Towers» в Москва-Сити, ЖК «Левел Мичуринский» в Тропарёво-Никулино, ЖК «Метрополия» рядом с Волгоградским шоссе, ЖК «Level Селигерская» на юге Западного Дегунино и ЖК «Дом Достижение» в Останкинском районе.

Чтобы обеспечить стабильную связь внутри зданий, инженеры МегаФона подключили сеть оператора к системе распределения сигнала в жилых комплексах. Такое решение позволяет поддерживать устойчивое соединение не только в квартирах, но и лифтовых холлах, на лестничных пролётах и подземных парковках. Новая инфраструктура поддерживает VoLTE — технологию голосовой связи через 4G, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

Директор московского отделения МегаФона Виктор Югай отметил: «Современные жилые комплексы строятся из плотных материалов, а высотность зданий и архитектурные особенности могут заметно ослаблять сигнал мобильной сети внутри помещений».

Он подчеркнул, что компания продолжает развивать свою инфраструктуру — ей важно, чтобы абоненты могли с большим комфортом удалённо работать, учиться, общаться по видеосвязи и пользоваться мобильными приложениями.

В прошлом году базовые станции МегаФона заработали в ЖК «Зелёный парк» в Зеленограде, «Счастье» в Вешняках, «Татьянин Парк» в Солнцево, «Событие» в Очаково-Матвеевском, «Green Park» у Ботанического сада и «Level Причальный» на Шелепихинской набережной.