Ценители японской и паназиатской кухни уже успели распробовать блюда в «Мако» — они неизменно вкусные и свежие. Но не все знают, что теперь суши-бар работает в 17-м микрорайоне, доставляет еду на дом, а в скором времени откроется в обновленном фудкорте ТРЦ «Иридиум». В течении марта при заказе на сайте стоимостью от 2,5 тысяч рублей — ролл в подарок.
В «Мако» и раньше был большой выбор классических и авторских блюд, а сейчас меню расширилось и пополнилось новыми. Много разнообразных и вкуснейших роллов — классических, тёплых, с тунцом, с креветками, а также суши и спайси-гунканы с различными начинками. Рис в «Мако» рассыпчатый, в меру клейкий, ароматный — хотелось бы узнать рецепт, но он секретный. Баланс риса и рыбы в роллах идеальный: меньше риса, чтобы выделить вкус морепродуктов.
Также в меню салат чука с ореховым соусом, бобы, хрустящие баклажаны, креветки темпура, лапша, супы Мисо и Том-ям. Последний, пожалуй, самый вкусный в городе. В сетевых заведениях такой суп готовят в большинстве своём по одинаковой технологии, а здесь по своему особому рецепту.
Доставка «Мако» работает с 10:00 до 22:00, по Зеленограду бесплатно.
Заказы принимаются на сайте или по телефону 8-985-828-73-73.
Блюда развозят на машинах, курьеры приезжают быстро. Можно забрать заказ непосредственно из суши-бара: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 37, корпус 2. Это 17-й микрорайон, рядом автобусные остановки «Георгиевский проспект» и «17-й микрорайон». А можно и просто зайти в суши-бар, спокойно посидеть и насладиться любимой едой.
Об авторской кухне и премиальных продуктах в меню заявляют многие кафе и рестораны. Но не за каждой вывеской скрывается качество — достаточно попробовать те же роллы и всё понять. Секрет «Мако» прост: никаких покупных полуфабрикатов, работают только со свежими продуктами от проверенных поставщиков, с охлажденной, а не замороженной рыбой, чтобы та не теряла свои вкусовые качества, вид и текстуру. Крабы и гребешки — только натуральные, даже если их непросто найти. Не используют готовые продукты, а именно приготавливают блюда на кухне. Здесь строгие правила: перед тем, как продукты появляются на кухне, повара лично удостоверяются в их качестве. Если что не так — даже минимальные сомнения в качестве, — их отправляют обратно поставщикам.
Есть ещё и культура подачи блюд. Кадки для риса, циновки для приготовления роллов, ножи — всё это сделано специально под заказ. Роллы, как положено, накрывают мягким свежим авокадо.
Своей популярностью «Мако» обязан главному звену проекта, шеф-повару Бексултану Колбаеву. Он работал в заведениях известных российских рестораторов, собрал опыт и виденье по-настоящему качественной и вкусной кухни. Первый корнер «Мако» открылся ещё в 2019 году в Сочи. Сейчас единственный корнер находится в Зеленограде.
«Работаем не на скорость и количество, а на качество» — так определяют концепцию «Мако» его создатели. Кстати, удивительно, что цены здесь немного снизились по сравнению с прошлым годом, но на порциях и качестве это не отразилось. А сейчас действует акция: при заказе на сайте от 2,5 тысяч подарят новый ролл «Тартар лосось».
В 17-м микрорайоне «Мако» существует вполне неплохо, но временно. В мае-июне суши-бар переедет ближе к станции Крюково — в «Иридиум». Следите за новостями, обязательно сообщим об открытии!
«Мако»: Георгиевский проспект, 37, корпус 2.