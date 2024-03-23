Своей популярностью «Мако» обязан главному звену проекта, шеф-повару Бексултану Колбаеву. Он работал в заведениях известных российских рестораторов, собрал опыт и виденье по-настоящему качественной и вкусной кухни. Первый корнер «Мако» открылся ещё в 2019 году в Сочи. Сейчас единственный корнер находится в Зеленограде.

«Работаем не на скорость и количество, а на качество» — так определяют концепцию «Мако» его создатели. Кстати, удивительно, что цены здесь немного снизились по сравнению с прошлым годом, но на порциях и качестве это не отразилось. А сейчас действует акция: при заказе на сайте от 2,5 тысяч подарят новый ролл «Тартар лосось».



В 17-м микрорайоне «Мако» существует вполне неплохо, но временно. В мае-июне суши-бар переедет ближе к станции Крюково — в «Иридиум». Следите за новостями, обязательно сообщим об открытии!



«Мако»: Георгиевский проспект, 37, корпус 2.

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