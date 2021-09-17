Вакансии и уровень заработной платы
- Кассиры, график работы 2/2, заработная плата 42000 руб/мес.
- Работники торгового зала, график работы 2/2, заработная плата 42000 руб/мес.
- Повар холодного цеха, на салаты, на кулинарию, график работы 2/2, заработная плата 42000 руб/мес.
- Оператор базы данных, график работы 2/2, заработная плата 42000 руб/мес.
- Контролер торгового зала, график работы 2/2, заработная плата 42000 руб/мес.
- Электрик, график работы 5/2, заработная плата 60000 руб/мес.
- Продавец-кассир в отдел хозтовары, график работы 2/2, заработная плата 37800 руб/мес.
- Продавец-консультант в отдел хозтовары, график работы 2/2, заработная плата 37800 руб/мес.
- Работник торгового зала в отдел хозтовары, график работы 2/2, заработная плата 37800 руб/мес.
Условия:
- Оформление по ТК РФ
- Оплачиваемые переработки
- Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц
Собеседование проходит с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Запись на собеседование по телефону: 8-926-522-86-13
Супермаркет «Десяточка»
Адрес: г. Зеленоград, Березовая аллея, корпус 426А строение 1.
От станции «Крюково» до остановки «Дом Быта» автобус №1, №3, №9, №11, №29
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