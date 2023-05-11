Супер-вкусная акция в магазине «Экзотические фрукты» — манго Перу 1+1=3. Всего 1200 рублей за 3 коробки манго. Также много других экзотических фруктов и овощей по оптовым ценам.
Фрукты:
- Авокадо — 50Р/штука
- Ананас Голд — 400Р/штука (вес ~1,5 кг)
- Ананас мини — 350Р/штука
- Манго — 600Р/коробка (6-9штук)
- Голубика — 200Р/250 грамм
- Малина — 150Р/250 грамм
- Киви — 100Р/10 штук
- Кокос с трубочкой — 300Р/штука
- Лимоны — 120Р/кг (9-10 штук)
- Лайм — 100Р/6 штук
- Яблоко Малинка — 130Р/кг
- Яблоко Чёрный принц — 130Р/кг
- Яблоко Голден — 130Р/кг
- Гранадилла — 200Р/штука
- Гуава — 250Р/штука
- Лонган — 200Р/200 грамм
- Мангустин — 150Р/штука
- Папайя — 1300Р/кг (вес ~1,5 кг)
- Питахайя — 400Р/штука
- Рамбутан — 350Р/5 штук
А также овощи и орехи. Подробнее в Телеграм-канале.
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