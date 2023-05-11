Супер-вкусная акция на манго Перу — три по цене двух 11.05.2023 Реклама

Супер-вкусная акция в магазине «Экзотические фрукты» — манго Перу 1+1=3. Всего 1200 рублей за 3 коробки манго. Также много других экзотических фруктов и овощей по оптовым ценам.

Фрукты:

  • Авокадо — 50Р/штука
  • Ананас Голд — 400Р/штука (вес ~1,5 кг)
  • Ананас мини — 350Р/штука
  • Манго — 600Р/коробка (6-9штук)
  • Голубика — 200Р/250 грамм
  • Малина — 150Р/250 грамм
  • Киви — 100Р/10 штук
  • Кокос с трубочкой — 300Р/штука
  • Лимоны — 120Р/кг (9-10 штук)
  • Лайм — 100Р/6 штук
  • Яблоко Малинка — 130Р/кг
  • Яблоко Чёрный принц — 130Р/кг
  • Яблоко Голден — 130Р/кг
  • Гранадилла — 200Р/штука
  • Гуава — 250Р/штука
  • Лонган — 200Р/200 грамм
  • Мангустин — 150Р/штука
  • Папайя — 1300Р/кг (вес ~1,5 кг)
  • Питахайя — 400Р/штука
  • Рамбутан — 350Р/5 штук

А также овощи и орехи. Подробнее в Телеграм-канале.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
овощи и фрукты
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