Фрукты:



Авокадо — 50Р/штука

Ананас Голд — 400Р/штука (вес ~1,5 кг)

Ананас мини — 350Р/штука

Манго — 600Р/коробка (6-9штук)

Голубика — 200Р/250 грамм

Малина — 150Р/250 грамм

Киви — 100Р/10 штук

Кокос с трубочкой — 300Р/штука

Лимоны — 120Р/кг (9-10 штук)

Лайм — 100Р/6 штук

Яблоко Малинка — 130Р/кг

Яблоко Чёрный принц — 130Р/кг

Яблоко Голден — 130Р/кг

Гранадилла — 200Р/штука

Гуава — 250Р/штука

Лонган — 200Р/200 грамм

Мангустин — 150Р/штука

Папайя — 1300Р/кг (вес ~1,5 кг)

Питахайя — 400Р/штука

Рамбутан — 350Р/5 штук

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