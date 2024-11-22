Спешите! Ограниченное количество мест — всего по 4 на каждую тренировку.
Когда? И что вас ждет?
- 27 ноября в 19:00 — состоится занятие по Здоровой Спине, где вы узнаете о причинах дискомфорта и зажимах
- 28 ноября в 18:00 — пилатес, поспособствует общему оздоровлению, развитию силы и гибкости.
Преимущества студии растяжки Lady Stretch:
- специализированные тренеры
- уютная студия
- небольшие группы
- индивидуальный подход
- разнообразность направлений
- различные мероприятия
- бонусы и подарки.
Для тех, кто не успеет записаться, можно будет прийти на пробную тренировку и получить от студии бонусы!
А тут для вас СКИДКА на пробное занятие.
Не упустите возможность попробовать для себя новые направления, которые могут стать основой вашего здоровья.
Запись:
- по телефону 8-985-175-22-69
- в приложении «Lady Stretch»
- или на сайте
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