Спешите! Ограниченное количество мест — всего по 4 на каждую тренировку.



Когда? И что вас ждет?

27 ноября в 19:00 — состоится занятие по Здоровой Спине, где вы узнаете о причинах дискомфорта и зажимах

28 ноября в 18:00 — пилатес, поспособствует общему оздоровлению, развитию силы и гибкости.

Преимущества студии растяжки Lady Stretch:



специализированные тренеры

уютная студия

небольшие группы

индивидуальный подход

разнообразность направлений

различные мероприятия

бонусы и подарки.

Для тех, кто не успеет записаться, можно будет прийти на пробную тренировку и получить от студии бонусы!

А тут для вас СКИДКА на пробное занятие.



Не упустите возможность попробовать для себя новые направления, которые могут стать основой вашего здоровья.

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